Izegem heeft als een van de eerste Vlaamse steden een bijenburcht

Van zondag 28 mei tot en met zondag 4 juni is het de Week van de Bij. Tijdens die week zetten steden en gemeenten in Vlaanderen het belang van bijen extra in de kijker. Naar jaarlijkse gewoonte doet ook de stad Izegem mee. Dit jaar extra uitgebreid, omwille van de tiende editie. Izegem heeft als één van de eerste Vlaamse steden ook een bijenburcht.

Dit jaar zet de stad onder andere haar bijenfietsroute extra in de kijker. “De route brengt je langs de mooiste bijenvriendelijke plekjes in onze stad. Langs de route vind je bordjes met quizvragen. Wie alle tien de vragen kan oplossen, mag een prijzenpakket ophalen in de bib of in het stadhuis”, legt schepen Caroline Maertens uit.

In het pakket zit onder andere een zakje bloemenzaad en een stripverhaal van Suske en Wiske. Deelnemen kan vanaf 28 mei tot het einde van de zomervakantie. Je kan het plannetje en een deelnameformulier afhalen in de bib, in het stadhuis en in Eperon d’Or, of downloaden via www.izegem.be/weekvandebij.

Bijensafari

Op zondag 4 juni, de laatste dag van de Week van de Bij, organiseert de stad een bijensafari. “Tijdens deze boeiende namiddag nemen experten je mee in de wondere wereld van de bij”, vertelt schepen Maertens.

Je leert er onder andere welke bijensoorten rondvliegen in de stad en hoe een bijenhotel werkt. Ook leden van de Izegemse bijenwerkgroep helpen er een handje. “Imker Dieter Vandekerckhove opent bijvoorbeeld zijn bijenkasten aan de bijenkijkhut in de kloostertuin”, zegt schepen Maertens.

Tot slot kan je een bijententoonstelling bezoeken in het dorpshuis in Emelgem. Na 4 juni verhuist de tentoonstelling naar de bib. Gratis tickets voor de bijensafari kan je reserveren via www.izegem.be/bijensafari.

“Verenigingen die een steentje willen bijdragen aan een bijenvriendelijke stad, kunnen een lege bijenmodule reserveren”, vertelt schepen Maertens. “De stad zorgt voor het nodige materiaal en een lege module. Onze technische dienst plaatst de gevulde modules nadien op een bijenvriendelijke locatie.” De lege modules werden gemaakt door leerlingen van het Atheneum Bellevue.

Bijenburcht

Naast bijenhotels heeft de stad sinds kort ook een bijenburcht. “We zijn een van de eerste steden in Vlaanderen die zo’n bijenburcht bouwen. Op die manier helpen we wilde bijensoorten die zich in de grond nestelen een handje”, legt schepen Maertens uit.

De bijenburcht staat op de vrijetijdssite en werd gebouwd door leden van de Izegemse kindergemeenteraad.

Bijenmonitoring

Om na te gaan of het bijenvriendelijke beheer van de stad de juiste resultaten oplevert, laat de stad momenteel haar bijenbestand in kaart brengen. “Als we weten welke bijen er zijn, kunnen we bijvoorbeeld bedreigde bijensoorten redden door maaibeurten uit te stellen of door specifieke bloemen te zaaien”, legt de deskundige groeninfrastructuur Tristan Coens uit.

De monitoring wordt op verschillende locaties uitgevoerd: Ten Bos, sportsite Krekel Zuid, in de binnentuin van het stadhuis en langs Wandel op de Mandel.