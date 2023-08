Isabelle Descheemaecker van Karmamarkt start voedselbosje: “Waarom zou Brugge geen voedselbosstad kunnen worden?”

Op een plantsoen vlak voor haar circulaire winkel Karmamarkt in de Langestraat is Isabelle Descheemaecker gestart met een voedselbosje. “Er staat onder meer al een pruimenboom en een blauwe bessenstruik”, zegt Isabelle. “Hopelijk krijgt dit navolging en wordt Brugge een echte voedselbosstad.”

Isabelle Descheemaecker (47) is een van de meters en peters van de, op initiatief van schepen van Openbaar Domein, aangelegde groenaanplantingen in de stad. Zo zorgt ze mee voor het netjes en aantrekkelijk houden van het openbaar groen. Maar Isabelle, die vier jaar geleden startte met de circulaire winkel Karmamarkt, waar je allerlei duurzame producten zonder verpakking kunt kopen, gaat nog een stapje verder dan dat.

“De initiatieven van het stadsbestuur om zoveel mogelijk te ontharden zijn positief, maar het lijkt mij nog interessanter om die plantsoentjes in te vullen met boompjes en struiken die goed zijn voor de grond en die ook eetbare vruchten dragen”, vertelt Isabelle. “Zo kunnen we de mensen warm maken voor het idee van een voedselbos. Het is goed voor het klimaat, voor het ‘verkoelen’ van de stad en de mensen worden bewuster van gezonde voeding. Ik heb al heel wat aangeplant: een pruimenboom, een blauwe bessenstruik, rozemarijn, citroenmelisse, kaasjeskruid en Oost-Indische kers. Binnenkort komen er ook nog eetbare bloemetjes bij. Ik merk nu al dat het pas aangelegde voedselbosje veel bekijks heeft.”

Plukbaar

“Er wordt ook minder afval ingegooid nu er boompjes en struiken in staan met een bordje erbij met de nodige uitleg. Over een jaar ongeveer zou alles vruchten moeten dragen en/of plukbaar zijn. Wie hier dan langs loopt zal gewoon wat pruimen of besjes kunnen plukken en gezellig opeten. Een bijdrage hiervoor hoef ik niet. Ik wil vooral het idee lanceren. Mijn ambities reiken immers verder dan dit: ik doe een oproep naar de bewoners en handelaars van de Langestraat en Hoogstraat om enkele tegels uit te halen, in overleg met de stadsdiensten, en vruchtendragende struiken of boompjes te plaatsen. Of nog beter: waarom zou Brugge geen voedselbosstad kunnen worden? Op 24 augustus organiseer ik overigens een vertoning van de documentaire ‘Food Forrest’ van Louis Dejaeger. Doordat ik al meer dan 40 inschrijvingen heb, kan ik het niet meer in de Karmamarkt laten doorgaan. Ik ga nu op zoek naar een geschikt zaaltje in de stad. Wie interesse heeft, kan zich inschrijven via info@karmamarkt.be. Op onze Facebookpagina zul je ook alle info vinden.”

Info: www.facebook.com/KarmaMarkt