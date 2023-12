Inwoners mogen twee hectare extra bos aanplanten

De gemeente plant op zaterdag 2 en zondag 3 december twee hectare extra bos aan. “Op zaterdag planten we tussen 10 en 13 uur bomen aan in het Pittebos aan de Visweg”, vertelt duurzaamheidsschepen Chris Verhaeghe (Open VLD). “De toegang tot het bos bevindt zich in de Roeselarestraat 91 in Kortemark. Op zondag wordt er tussen 10 en 13 uur aangeplant op de natuurbegraafplaats in de De Carninstraat. De ingang bevindt zich naast de bestaande begraafplaats. Iedereen kan op beide dagen helpen met de aanplant. Inschrijven kan via www.staden.be/boomplantdag. Je kan er een tijdsblok van 1 uur kiezen. Voorzie stevig schoeisel, weerbestendige kledij en handschoenen. Het gemeentebestuur en de Sint openen de aanplant om 10 uur.” (BCH)