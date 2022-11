Inwoner uit Assebroek schenkt hoge boom uit tuin aan Stad Brugge voor Wensenbos

Daisy Venneman uit de Brugse deelgemeente Assebroek gaf de Stad Brugge een bijzonder (kerst)cadeau. Ze schonk een Nordmann-boom uit haar voortuin van zo’n elf meter hoog die ze eenentwintig jaar geleden na gebruik als kerstboom daar had geplant. Die zal nu dienst doen in het Wensbomenbos van de Stad op de Burg.

Het was een opmerkelijk zicht maandagmorgen in de Kongostraat in de Brugse deelgemeente Assebroek. Via een grote kraanarm werd een grote Nordmann-boom klem gehouden terwijl werklui onderaan de boom bezig waren met het doorzagen van de stam. Behoedzaam werd de gigantische boom vervolgens op een vrachtwagen geladen.

Hinderlijk

“De bewoners hier namen contact op met de Stad met de vraag of we geen interesse hadden om de boom hier weg te halen en zelf te gebruiken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (OpenVLD). “Mevrouw Venneman had een reportage op televisie gezien waarbij mensen met een grote boom in de tuin die weg gaven om een plaatsje te krijgen op een dorpsplein. Ik had toevallig ook zelf die reportage gezien en zijn we er dus bij gekomen om de boom, die door zijn grote hoogte en doordat hij zo dicht bij de woning staat toch wat hinderlijk werd, een plaatsje te geven op het openbaar domein. Voor hoge bomen die op minder dan drie meter van de gevel staan is er geen kapvergunning nodig dus we moesten hier die procedure niet doorlopen.” De grote boom zal nu een plaatsje krijgen op het dolomiet op de Burg en zo deel uitmaken van het Wensbomenbos dat er tijdens de kerstperiode staat.

Woonkamer

“De boom deed eerst dienst als kerstboom in de woonkamer. Eenentwintig jaar geleden hebben we die dan in de tuin geplant en in al die jaren is hij dus flink gegroeid”, zegt Daisy Henneman, de dame die de boom schonk. “Doordat hij zo hoog werd ontnam hij ook veel daglicht in de woning dus het was toch nodig hem te kappen. Ik ben blij dat de boom nu toch nog een mooie functie krijgt en veel Bruggelingen en bezoekers ervan zullen kunnen genieten.”