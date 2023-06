Interventielijn opgestart aan kust om mogelijke vogelgriep te melden: “Blijf van dode of zieke vogels af en bel meteen”

Het Vogelopvangcentrum Oostende start samen met de Provincie West-Vlaanderen, het agentschap Natuur en Bos en de steden en gemeenten Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge en Knokke-Heist, een vogelgriepinterventielijn op. Wie dus een zieke of overleden vogel ontdekt, kan de lijn zeven dagen op zeven en de klok rond bellen. “Het is belangrijk om het zieke of dode dier niet aan te raken”, zegt Muriel Vervake van Natuur en Bos.

Vogelgriep kwam van oudsher af en toe voor in Vlaanderen, maar neemt sinds twee jaar grote proporties aan. Als die voorkwamen, hadden die vooral een seizoenaal karakter. In november 2021 werd echter een nieuwe vogelgriepvariant ontdekt in Vlaanderen die heel besmettelijk en heel dodelijk is. Dat zorgde in onze contreien al voor heel veel dode zeevogels.

In anderhalve week tijd werden op het Sterneneiland in de haven van Zeebrugge maar liefst tweeduizend dode vogels ontdekt. Net als vorig jaar is er ook nu een uitbraak aan de gang. “We worden overspoeld door telefoontjes”, zegt Claude Velter, directeur van het Vogelopvangcentrum in Oostende. “Dat was onhoudbaar geworden. In het veld hebben we sowieso goede contacten met de milieudiensten en de gemeenten zelf. Maar er moest een oplossing komen.”

Oplossing gevonden

Die oplossing komt er in de vorm van de Vogelgriepinterventielijn. “Via een algemeen telefoonnummer kan elke burger, elke toerist die in de kustzone vertoeft en een zieke of dode vogel aantreft dat nummer bellen”, legt Muriel Vervake, expert epidemiologie wilde fauna bij Natuur en Bos, uit. “Het is belangrijk dat men de kadavers of de zieke vogels niet aanraakt. Moet je dat toch doen, draag dan handschoenen en een FFP2 masker. Na het bellen van het algemeen nummer zal iemand de zieke of dode vogel komen ophalen. Het is belangrijk dat die vogels zo snel mogelijk verwijdert worden om het virus niet verder te verspreiden.”

Het nieuwe algemeen nummer zorgt voor een uniforme en gecoördineerde aanpak voor de deelnemende kustgemeenten. Het gaat om Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge en Knokke-Heist. “We hopen ook nog andere kustgemeenten over de streep te trekken”, doet Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Milieu, Landschap en Natuur van de provincie West-Vlaanderen, een oproep. De vogelgriepinterventielijn is bereikbaar via het nummer 0465 00 52 31. De opstart wordt gefinancierd door de provincie, Natuur en Bos en de deelnemende kustgemeenten.