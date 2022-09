Interesse in een volkstuintje in Kortemark en Handzame?

De gemeentelijke opbouwwerking wil, samen met wzc Blijvelde en OC Sint Jan-De Deo, nagaan of er behoefte is aan een volkstuintje. “Bij voldoende interesse zouden enkele van dergelijke tuintjes kunnen worden voorzien”, vertelt opbouwwerker Merlijn Lombaert. Inschrijvingen zijn welkom voor maandag 19 september.

“Een volkstuintje is een stuk grond dat in één of meerdere percelen is opgedeeld en waar plaatselijke inwoners, die misschien zelf geen of te weinig plaats hebben voor een eigen tuintje, kunnen tuinieren”, legt hij uit. “Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om volkstuintjes in te richten in Kortemark en Handzame. Wzc Blijvelde en ortho-agogisch centrum Sint-Jan De Deo in Handzame zijn daarbij onze partners. Bedoeling is elk perceel gedurende minstens een jaar aan één persoon te verhuren. Doordat de tuintjes naast elkaar liggen, heb je naast smakelijke groenten voor jezelf ook vaak sociaal contact met je mede-moestuiniers.”

Dat past uiteraard perfect in de missie van de gemeentelijke opbouwwerking om mensen uit hun sociaal isolement te halen. Zie daarvoor ook andere recente initiatieven zoals het buurtrestaurant, de babbelcaravan en de speelkar waarmee van wijk naar wijk getrokken wordt.

Berging en water

“We voorzien een berging met gemeenschappelijk materiaal en een wateraansluiting, zodat je dit niet telkens zelf moet meebrengen. Voor minder mobiele mensen kan er in plaats van een moestuintje een verhoogde moestuinbak voorzien worden”, geeft Merlijn nog mee.

“Een voorwaarde is ook om de tuintjes op een ecologische en duurzame manier te beheren. Om iedereen hierin voldoende te ondersteunen zal er samengewerkt worden met Samentuin de Oude Pastorie. De inschrijvingen voor de volkstuintjes ontvangen we graag voor maandag 19 september.” (LTK)

Ben je kandidaat of wil je meer weten? Bel opbouwwerker Merlijn Lombaert via 051 57 51 22, mail naar opbouwwerker@kortemark.be of vind meer info via www.kortemark.be/volkstuintjes.