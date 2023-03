Intercommunale IVIO pakt asbest aan: al meer dan 2.000 ton verwijderd in minder dan twee jaar tijd

In minder dan twee jaar haalde Intercommunale IVIO meer dan 2.000 ton asbest uit de maatschappij. Hiermee is IVIO één van de koplopers in Vlaanderen.

Asbest kan je als inwoner uit de IVIO-regio al enige tijd naar de recyclageparken van Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Tielt brengen, sinds 2021 dient dit verpakt te gebeuren. Grote hoeveelheden haalt IVIO sinds 1 maart 2021 ook op aan huis.

“Helaas zijn er in de regio nog heel wat gebouwen waar asbest aanwezig is”, klinkt het bij IVIO. “Wij waren één van de eerste intercommunales die intekende op het subsidieproject van OVAM. Door deze extra dienstverlening is de asbestverwijdering in een stroomversnelling geraakt. In 2020 werd er een kleine 200 ton asbest via de recyclageparken binnengebracht, in 2021 steeg dit naar 970 ton, door de bijkomende huis-aan-huisophalingen. In 2022 werd maar liefst 1.121 ton verwijderd in onze regio ingezameld via de recyclageparken of de huis-aan-huisophalingen.”

Ophaling bij de bron blijkt dus zeer succesvol. “Het is essentieel dat iedereen op een laagdrempelige, veilige en budgetvriendelijke manier asbest kan verwijderen of laten verwijderen. Volgens OVAM bevatten appartementen en gebouwen in Vlaanderen nog zo’n 865.000 ton asbest. Asbest komt in vele materialen voor en is niet altijd met het blote oog zichtbaar. Denk maar aan asbesthoudende verf, een vensterbank tot zelfs de isolatie rond waterleidingen. Daarom is het zeer bemoedigend dat de burgers in de IVIO-regio zo gretig gebruikmaken van deze dienstverlening.”

Het asbestproject omvat enkel hechtgebonden asbest van buitentoepassingen zoals bijvoorbeeld golfplaten en leien. Voor niet-hechtgebonden asbest moet je altijd contact opnemen met een erkende bedrijf voor asbestverwijdering.