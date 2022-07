Interactieve eikelmuiswandeling in Marke

In Marke werd recent de Eikelmuiswandeling in het Preshoekbos ingericht door Stadlandschap Leie en Schelde en de Provincie West-Vlaanderen. “Je zal de eikelmuis wellicht niet zien, maar er wel veel over leren”, aldus Koenraad Marchand, regiocoördinator bij de Provincie West-Vlaanderen.

Op de Eikelmuiswandeling kom je alles te weten over dit diertje dat typisch is voor de regio Zuid-West-Vlaanderen. Het muisje is te herkennen aan het typische zorromasker en de pluimstaart.

“De eikelmuis is een bedreigde diersoort en staat daarom op de zogenaamde rode lijst maar in Zuid-West-Vlaanderen vind je ze gelukkig wel nog. Het diertje is uitgegroeid tot een kleine mascotte voor de regio.” In heel Europa gaat de soort echter sterk achteruit. “Jammer, want waar eikelmuizen leven, leven ook veel andere dieren. Als de eikelmuis in een natuurgebied zit, betekent dit dat er een goed evenwicht is tussen natuur en menselijke activiteit”, luidt het. In Vlaanderen is het diertje beschermd. In Marke – dus eigenlijk dicht bij een verstedelijkt gebied – komt het muisje voor in het Preshoekbos en in ’t Schrijverke.

Klein en lief

“De eikelmuis is een klein lief diertje dat er schattig uitziet. Het brengt de dagen voornamelijk door met slapen. Als niemand het ziet zal het op onverwachte momenten fruit stelen, om dan met een rondgevuld buikje weer te slapen. De eikelmuis wordt daarom ook wel eens het fruitdiefje genoemd.”

De wandeling toont via QR-codes op interactieve punten de verschillende aspecten van deze muis en toont ook aan wat je zelf kan doen om deze soort te beschermen. Je krijgt er zelfs tips over hoe je tuin in te richten om veilige schuilplaatsen voor het muisje te creëren. Een smartphone bi jhebben, is dus nuttig!”

De route van 3 à 4 kilometer kan je op om het even waar starten op de wandellus met eikelmuiswegwijzers die de weg tonen. De start- en stopplaatsen in Marke zijn aan de Hellestraat, bij de Dr. Vannestestraat, midden in het Preshoekbos, op een stukje afwijkend van het Markebekepad, bij de Pater Omer Devosstraat en op het Lazaretpad. De zes stopplaatsen waar je een QR-code vindt, kregen op het kaartje een nummer.

De wandellus loopt voor een deel op onverharde paden door het Preshoekbos. Daardoor is de route wel te doen met een kinderwagen of buggy, maar is ze voor rolstoelen niet altijd even makkelijk toegankelijk. “Met de wandeling mikken we op gezinnen, er is trouwens een speelzone voor de kindjes, halverwege de wandeling.” Onderweg kunnen kinderen bijvoorbeeld met blokken de vorm van een eikelmuis bouwen.