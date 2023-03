Insectenhotel nabij Chiro Joeki

Nabij de lokalen van Chiro Joeki (Cardijnlaan) werd een insectenhotel gevuld met passende elementen. Een groepje leden van de Chiro toonde zich vaardig en handig om dit met medewerking van de provinciediensten uit te voeren. “Met deze insectenhotels willen we extra nestgelegenheid voorzien. Door de hotels op goed zichtbare publieke plaatsen te installeren, helpen we niet alleen de insecten en bijen, maar zorgen we ook voor extra bewustwording bij het grote publiek”, vertelt de leiding. (MVD/foto MVD)