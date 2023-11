Ingelmunster is puur bos rijker mét 7.500 bomen en struiken, waarvan er zondag 4.500 werden aangeplant

Ingelmunster is een bos rijker! Op zondag 19 november plantten Ingelmunsternaren het nieuwe Buurtbos langs de Weststraat aan. Tijdens de plantactie plantten inwoners bomen en struiken aan. Het bos bestaat in totaal uit ongeveer 7.500 bomen en struiken, waarvan er 4.500 op zondag werden aangeplant. In het Buurtbos vind je onder andere eiken, lindes, beuken, schietwilgen, bremstruiken, sleedoornstruiken, wilde lijsterbesstruiken…

Nu heeft het bos tijd nodig om te groeien. Voor een echt bosgevoel, met bomen van zes meter en meer, moet je 10 tot 12 jaar wachten. Tijdens het groeiproces kan je het Buurtbos bezoeken, weliswaar met de nodige voorzichtigheid, zodat je de jonge bomen of struiken niet vertrappelt of kapotmaakt. Bosgroep Ijzer en Leie beheert het bos.

Rondom het Buurtbos komt een brede strook met verschillende struiken en hier en daar een boom of kleine bomengroep. Vanuit de hoofdingang in de Weststraat loopt een centrale bosdreef met winterlindes. Via de dreef of de onverharde bospaden bereik je een open plek in het bos. Het bos is een groene verbinding tussen de Mandelvallei, de Beukendreef en het noorden van Ingelmunster. Het terrein van 2 hectare ligt in de omgeving van het vroegere Ingelmunsterbos, een groene long die zich iets noordelijker langs de Elfjulisingel bevond.

Mooi en klimaatvriendelijk

“Dit Buurtbos is een duidelijk signaal dat we streven naar meer groen in onze gemeente.”, zegt schepen van milieu Nadine Verheye. “We gaan voor een mooi en klimaatvriendelijk Ingelmunster, met een betere luchtkwaliteit en meer biodiversiteit. Dit nieuwe bos is een mooie plek om samen met je vrienden en familie te genieten van de natuur!”

Voor de aankoop van de grond en de aanplant van het bos kan de gemeente rekenen op subsidies uit het Regiofonds en subsidies van het Agentschap Natuur en Bos. De Provincie West-Vlaanderen en de streekintercommunales WVI en Leiedal bundelen met het Regiofonds de krachten om te investeren in veerkrachtige regio’s. Het fonds wil de transitie naar een duurzaam leefgebied een flinke zet geven, om ervoor te zorgen dat het hier in de toekomst goed wonen, werken en ontspannen is.