Incident met bebloede hond in Kortemark leidt tot klachten bij GAIA en minister: “Dat martelhok moet aangepakt worden”

Tot bij GAIA en Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts klaagt raadslid Mark Pollentier het schuthok van Kortemark aan na een incident met een bebloede jachthond. “Ik dien overal klacht in, tot dat martelhok wordt aangepakt.”

Een verloren gelopen jachthond werd afgelopen weekend geplaatst in het schuthok van Kortemark, waar het dier door buurtbewoners en brandweer werd aangetroffen. De hond vertoonde onder meer verwondingen aan de kop en er lagen bloedsporen in het schuthok, dat wordt omschreven als een “martelhok” door onafhankelijk oppositieraadslid Mark Pollentier tijdens een woelige zitting van de gemeenteraad afgelopen maandag.

De kwestie kwam pas na middernacht op tafel, als een van de laatste discussiepunten. “Hoe is die hond gewond geraakt? Van in de kennel te zitten? Is die dan wel in orde?”, vroeg oppositieraadslid Rita Tyvaert (Eerlijk & Bezorgd).

“Ik veronderstel dat de kennel in orde is. Dit is het eerste geval in al die jaren dat we de kennel gebruiken”, antwoordde schepen van Dierenwelzijn Lynn Vermote (Open VLD).

“De kooi en kennel worden altijd geïnspecteerd”, sprak burgemeester Karolien Damman (CD&V), die een oproep deed om steeds het telefoonnummer op het schuthok te bellen wanneer er een hond wordt ondergebracht. “De gemeente moet in eerste instantie gecontacteerd worden en dat is hier jammer genoeg niet gebeurd.”

Niet hondvriendelijk

Pollentier pleitte voor “een deftige opvang”. “De bestaande hokken zijn allesbehalve hondvriendelijk”, zei hij. “Op de spijlen is een zeer ruwe, zware draad gemonteerd, zodat kleine hondjes erin kunnen. Die draad is heel slecht afgenepen en opgebonden. Er zijn scherpe en roeste randen tot en met.”

Het onafhankelijk oppositieraadslid uitte ook kritiek op de locatie. “Ik weet dat dit historisch zo gegroeid is, maar we moeten ons de vraag stellen of we een angstige hond gaan opsluiten in een hok op een paar meter van een spoor, waar regelmatig een trein passeert”, aldus Pollentier. “Het meest dringende blijft een hok dat de naam van een schuthok waardig is, nu is het eerder een martelhok. Ik ga klacht indienen.”

“Met mijn klachten hoop ik het gemeentebestuur te verplichten tot actie”

Pollentier diende dinsdag klachten in bij verschillende instanties, waaronder GAIA en Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Mijn hart bloedde bij het zien van beelden van het bloed en verwondingen, die veroorzaakt zijn door de scherpe en roestige draaduiteinden. Als dat schuilhok in orde was, kon het bange dier zichzelf nooit zo verwond hebben. Dit moet de allerlaatste keer van dierenleed zijn in onze gemeentelijke opvang. Met mijn klachten hoop ik het gemeentebestuur te verplichten tot actie.” (TP)