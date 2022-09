In Oostende kan je binnenkort fruit plukken in een nieuw aangelegd voedselbos in de Tuinen van Stene

Binnen enige tijd kan je in de Tuinen van Stene het hele jaar door van alles plukken, oogsten en proeven. Daarvoor slaan Avansa Oostende Westhoek en Buitengoed Oostende vzw de handen in elkaar. Ze planten samen een voedselbos van zo’n halve hectare aan die voor iedereen toegankelijk zal zijn. “We zoeken nog mensen die mee willen timmeren aan dat bos en organiseren daarvoor een infoavond”, klinkt het.

Een voedselbos is een plek die geïnspireerd is op de opbouw van een natuurlijk bos, maar eentje waar je alleen maar eetbare producten vindt. Het kan zowaar binnenkort in de Tuinen van Stene. “Een voedselbos is een systeem waarbij je bomen, struiken en een grote diversiteit aan planten gaat samen zetten in een combinatie waarbij je een bos nabootst”, vertelt Alexander Proot, medewerker bos- en groenbeheer Buitengoed Oostende. “Zo’n voedselbos bestaat uit lagen. Er zijn enerzijds kastanjebomen, dat zijn de hoogste, maar ook lagere bomen. Daarnaast zijn er de fruitbomen zoals de appel- en de perenboom en dan heb je de bessen en vlierstruiken en dan nog lager de kruiden- en groenteplanten. Tot slot zijn er de bodembedekkers zoals de bosaardbeien.”

Buitengoed Oostende, die de Tuinen van Stene beheert, zal het voedselbos samen met Avansa Oostende beheren. “Wij waren er al een tijdje mee bezig”, vertelt Joke Coopman, algemeen coördinator bij Buitengoed Oostende. “Toen Gillian Lowyck, educatief medewerker bij Avansa, het idee opperde besloten we de handen in elkaar te slaan. Initieel dachten we aan het stadsrandbos als locatie, maar dat is echt een bos en daar mag je niet zomaar aan landbouw doen. Aangezien wij de biopluktuin hier al beheerden leek de Tuinen van Stene ons de beste oplossing en er was nog ruimte.”

Duizenden bomen en struiken

Avansa is een vormingsorganisatie die alles rond educatie voor volwassen organiseert. “We willen een vrijwilligersgroep samenstellen die in het voedselbos aan de slag zal kunnen gaan”, legt Gillian uit. “We willen de mensen tonen wat de mogelijkheden zijn met zo’n voedselbos. Een voedselbos hoeft zelfs niet gigantisch groot te zijn. Het kan zelfs al in je achtertuin. En dat is wat we de mensen willen leren. Zo’n voedselbos kan zichzelf lang in stand houden, dat hebben we met de afgelopen droogte van deze zomer gemerkt. Een voedselbos is duurzaam en bovendien fantastisch voor de biodiversiteit.”

Het voedselbos aanleggen brengt wel wat werk met zich mee en zal ook niet in enkele weken gegroeid zijn. “Daar zullen enkele jaren over gaan”, weet Gillian. “Maar na het eerste jaar zal hier en daar al geoogst kunnen worden. Het bos zal voor iedereen toegankelijk zijn en iedereen zal er iets kunnen plukken, maar we rekenen wel op de goodwill van de mensen. Tijdens de komende winter gaan we met de vrijwilligersgroep aan de slag om een plan te tekenen van wat waar komt. Hoeveel bomen en struiken er komen? Dat zullen er al snel enkele duizenden zijn als je alles meetelt.”

De eerste bomen zullen in maart geplant worden. Op woensdag 12 oktober is er om 19.30 uur een infoavond in de cafetaria van de kinderboerderij, Stuiverstraat 599, voor wie mee wil bouwen aan het voedselbos. Je hoeft je niet in te schrijven.