Imker Bjorn helpt in de strijd tegen de Aziatische hoornaars: “Recent nog gespot langs de Douvieweg”

In de Douvieweg in Poperinge werd onlangs een Aziatische hoornaar gespot. Het was Elien Vandermarliere die het exemplaar opmerkte bij en rond de houtstapel op haar oprit. Het nest wordt nog steeds gezocht zodat stad Poperinge deze kan verdelgen. Lokale imker Bjorn Destailleur deelde al vallen uit. “Het nest vinden zou moeilijk worden, maar zondag werd het nest dan toch gevonden. Dat betekent zo’n 1.000 Aziatische hoornaars minder dit jaar”, zegt imker Bjorn.

“De Aziatische hoornaar is een invasieve wespensoort die Europa via Frankrijk is binnengekomen en daarna opgeschoven is naar België. Ze kwamen per schip aan, vanuit het oosten in een lading bonsaiboompjes in het jaar 2004”, schetst Bjorn Destailleur. Hij woont in Sint-Jan-ter-Biezen, een dorp in Poperinge. “Ik had interesse in de natuur en daarom vroeg een ver familielid Bernard De Gryse of imkeren niets voor mij was. Doordat het mij wel aansprak, heb ik mij ingeschreven om de imker lessen te volgen in de Westerbie, de Poperingse bijenvereniging. Zo ben ik tien jaar geleden gestart als imker en heb nu drie kasten, maar dit kan variëren van jaar tot jaar. Het is geen eenvoudige periode voor de bijen. Op velden is weinig voedsel te vinden voor de bijen, maar in de tuinen van mensen vinden ze wel nog genoeg voedsel.”

“Het is eigenlijk fascinerend om te zien hoe een Aziatische hoornaar een honingbij vangt en ontdoet van alle niet eetbare onderdelen”

De Aziatische hoornaar is geen goed nieuws voor imkers aangezien ze verlekkerd zijn op honingbijen. “Ze zijn inderdaad nadelig voor imkers, omdat hun menu voor een groot deel bestaat uit honingbijen. Ze vangen de bijen voor de kast, maar ook op bijvoorbeeld op een bloeiende klimop. Het is eigenlijk fascinerend om te zien hoe ze een honingbij vangen en ontdoen van alle niet eetbare onderdelen”, zegt Bjorn. “Ze zijn ook gevaarlijk voor mensen als iemand te dichtbij van het nest zou komen, want dan vallen ze in groep aan.”

Oranje band

“Een Aziatische hoornaar kan je herkennen aan zijn gele pootjes, heeft een grote van twee tot drie centimeter en heeft een zwart borststuk met een achterlijf dat twee smalle en één oranje band bevat”, legt Bjorn uit. “In de Douvieweg werd onlangs een Aziatische hoornaar gespot. Door deze periode, het voorjaar wanneer het wat warmer wordt, was dat zeker een koningin. Als je deze kan doden, verdelg je meteen een compleet nest dat anders in de zomer 1.000 hoornaars produceert. De hoornaarkoningin die daar gezien werd, kwam hoogstwaarschijnlijk net uit haar overwinteringsplaats. Die plaats is een kleine hoop brandhout. Deze koningin zal een nest produceren die volledig zal uitgegroeid zijn in de maand augustus en waarschijnlijk ergens hoog in de kruin van een boom zal hangen”, vertelt Bjorn.

Imker Bjorn helpt in de strijd tegen de Aziatische hoornaars. Recent ging hij nog een nest Aziatische hoornaars ophalen. © gf

Vangbakjes

Na het vaststellen van een Aziatische hoornaar langs de Douvieweg deelde imker Bjorn enkele vallen uit. Elien Vandermarliere spotte de Aziatische hoornaar bij en rond de houtstapel op haar oprit langs de Douvieweg. “Vorig jaar heb ik een aantal Europese hoornaars gezien. Dit was de eerste keer dat ik een Aziatische hoornaar zag. Naar aanleiding van het zien van de Europese hoornaars vorig jaar had ik online gekeken naar de verschillen tussen een wesp, een Europese en een Aziatische hoornaar. Zo wist ik onmiddellijk dat het een Aziatische hoornaar was”, vertelt Elien Vandermaliere (42). Ze woont langs de Douvieweg met haar partner en twee kinderen.

“In het Polygonebos werden al 20 koninginnen gevangen. Dat betekent zo’n 20.000 Aziatische hoornaars minder in de zomer”

Via sociale media werd opgeroepen om een oogje in het zeil te houden zodat het nest kan gevonden worden. Zo kwam Elien in contact met imker Bjorn. “Hij plaatste een val op onze houtstapel. Momenteel hebben we haar – want heel waarschijnlijk is het een koningin die op zoek is naar een plaats om een nest te maken – nog niet gevangen. Wel hebben we haar al een aantal keer gezien, telkens op dezelfde plaats. Ik werd ook nog niet gecontacteerd door iemand anders in de buurt die een Aziatische hoornaar zag.”

Koningin doden

Hoornaars vliegen tot een straal van 2 kilometer van het nest, deze zal dus in het centrum van Watou liggen. “Het belangrijkste middel om Aziatische hoornaars tegen te gaan, is om de koningin te vangen en te doden in het voorjaar. De durf moet er natuurlijk ook wel zijn om het beest te doden en ik kan begrijpen dat niet iedereen dat ziet zitten. Daarom worden er nu vangbakjes gemaakt met een soort lokstof in waarin een trechtertje is ingewerkt met een diameter van 8.5 mm en die ook voorzien zijn van een gaas zodat kleinere insecten er terug uit kunnen”, zegt Bjorn.

“Ik weet niet of deze vallen al te koop zijn in de winkel, maar wij maakten er voor onszelf bij de Westerbie. In het Polygonebos in Zonnebeke werden er zo al 20 koninginnen gevangen. Dat betekent zo’n 20.000 Aziatische hoornaars minder in de zomer aangezien een nest 1.000 exemplaren bevat. In domein De Lovie werden er ook al gevangen. Het nest in Watou vinden, zou moeilijk worden. Afgelopen zondag, 28 mei, kreeg ik plots bericht dat iemand het nest had gevonden in een verlaten huis langs de Moenaardestraat. Dat betekent zo’n 1.000 Aziatische hoornaars minder dit jaar. Het nestje zit nu veilig in onze diepvriezer voor 24 uur. De mensen die het nest vonden, zouden het graag terughebben.”

Een nest kan je altijd melden op www.vespawatch.be.