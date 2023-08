“IJzersterke maaiers” pakken jaagpad aan na jaren van verwaarlozing

De omgekeerde wereld in de Westhoek: vrijwilligers vrezen een boete voor het toegankelijk maken van een dichtgegroeid jaagpad langs de IJzer. Nu luiden buurtbewoners de alarmbel voor de rest van het kilometerslange pad. “Wandelaars kunnen hier hun benen breken.”

Het jaagpad langs de IJzer bij Poperinge en Alveringem is volledig verloederd. Buurtbewoners zijn de toestand grondig beu en enkelen staken spontaan zelf de handen uit de mouwen: onlangs maakten ze een stukje van het overwoekerde jaagpad weer toegankelijk. “We noemen onszelf de ijzersterke maaiers”, zegt één van hen uit het Poperingse dorp Roesbrugge. De ‘maaivrijwilligers’ willen anoniem blijven.

“Ze vrezen GAS-boetes voor hun opkuiswerk, maar verdienen een standbeeld”, vindt buurtbewoner Franky Pattyn uit het Alveringemse dorp Beveren-aan-de-IJzer. “Dat is een mooi dorpje aan de IJzer, maar we zijn beschaamd voor ons jaagpad. Je moet er met je armen in de lucht wandelen, want de brandnetels en ander onkruid komen tot borsthoogte. Die begroeiing maakt de vele scheuren en putten moeilijk zichtbaar, waardoor wandelen gevaarlijk is: je kan hier je benen breken.”

Wandelnetwerk

“Het jaagpad ligt bij een wandelnetwerk. Ik kom er zelf drie keer per dag wandelen met de hond”, aldus Franky. “Gelukkig maaiden deze topvrijwilligers recent een klein stukje van het jaagpad, zodat het voor ons nog doenbaar is om te wandelen rond ons dorp. Dit hele jaagpad zou een toeristische troef moeten zijn, maar nu is het een schande. Er zijn al jaren plannen voor een nieuw jaagpad. Helaas blijft dat dossier aanslepen. Intussen hebben we de indruk dat de overheden naar mekaar wijzen.”

Wandel- en natuurverenigingen bundelden eind 2020 de krachten in het platform AARDE AAN DE DIJK! tegen de opwaarderingsplannen van het jaagpad uit vrees voor een betonnen fietspad van twee meter breed ten nadele van een minder verhard wandelpad. De vergunning voor een nieuw jaagpad blijkt recent geweigerd door Vlaams Departement Omgeving na negatief advies van Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

“Onze stad heeft wél gunstig advies gegeven”, benadrukt Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Al jaren zijn we vragende partij, maar wij hebben er niks over te zeggen. We hopen op een oplossing.”

Provincie

“Ik kaartte de erbarmelijke staat van het pad en de lange procedureslag al verschillende keren aan bij de bevoegde ministers”, zegt Poperings schepen en Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V). “Het initiatief van deze vrijwilligers is hartverwarmend, eigenlijk faalt de verantwoordelijke overheid hier.”

“Nu de omgevingsvergunning geweigerd is, moet het dossier herwerkt en bijgestuurd worden”, vervolgt Vandromme. “Terwijl de administratieve procedure nog maar eens verlengd wordt, blijft de situatie er erbarmelijk. Op heden is het groenbeheer langs het jaagpad nog altijd de verantwoordelijkheid van ANB, maar in de praktijk is van enig beheer al jaren geen sprake. Een nieuwe vergunningsaanvraag wordt in het najaar ingediend en na een heraanleg van het jaagpad zal de Vlaamse Waterweg het beheer overlaten aan de provincie.”

Volgens gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) uit Poperinge zijn er volgende maand gesprekken gepland met ANB. “De Vlaamse Waterweg nv heeft ervoor gekozen om de samenwerkingsovereenkomst met ANB rond het beheer niet te verlengen, vermoedelijk in de veronderstelling dat het nieuwe jaagpad al klaar zou zijn en de provincie het beheer zou doen”, besluit Vanlerberghe.