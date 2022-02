IJsvogelnestkast in industriezone Monnikenhoek

Na maanden communiceren met de betrokken partijen kreeg de Huismussenwerkgroep Koksijde groen licht om in industriezone Monnikenhoek Veurne een ijsvogelnestkast in houtbeton te plaatsen. Ook Natuurwerkgroep De Kerkuil stak een handje toe.

“Industrie en natuurbescherming kunnen wel degelijk samengaan”, zegt Eddy Vandenbouhede van de Huismussenwerkgroep. Dit is een mooi voorbeeld van hoe natuurinclusief bouwen overal mogelijk is. Maar het zou veel eenvoudiger zijn, moest dit bij de opmaak van bouwplannen ingecalculeerd worden. Op geschikte plaatsen natuurlijk! Wij danken het bestuur van de WVI en Stad Veurne, die toestemming gaven en tussenkwamen in de aankoop van het kunstnest, en Frank en Eric van NWG De Kerkuil. De nestkast kreeg een plek bij het water, aan het wachtbekken. Je kan deze niet meer zien, want hij zit onder de aarde. Het is geen toegankelijk openbaar domein, en het is ook niet de bedoeling dat de plek wordt overrompeld door vogelaars. We willen de plaats zo lang mogelijk geheimhouden. Zo wordt de rust van de ijsvogels niet verstoord en krijgen ze de kans om de nestgang te ontdekken.”

Beschermd

Een van de ijsvogels. (foto Frank Laleman)

Frank Laleman van NWG De Kerkuil heeft al wel wat ijsvogels gespot. Hij kent hun habitat en de verschillen: “Ze hebben een speciale veren- en pigmentstructuur met prachtige kleuren die variëren volgens de lichtinval, van turkoois tot emeraldgroen en kobaltblauw. Mannetjes hebben een zwarte snavel, bij vrouwtjes is de ondersnavel roodoranje. Hun broedtijd is van maart tot augustus, en ze hebben twee tot drie broedsels per jaar. Gemiddeld leven ze twee jaar. IJsvogels zijn een beschermde diersoort, en dus is het zinvol dat we hen een handje helpen om de populatie in stand te houden, met broedwanden of nestkasten te plaatsen. IJsvogels zijn verlekkerd op kleine vissen en waterinsecten. Logisch dat ze broedplaatsen in de buurt van water zoeken, aan onbegroeide oevers of wortelkluiten van omgevallen bomen om daarin een nestgang te graven. Als dat niet kan, zijn kunstnesten een ideale oplossing.” Eddy Vandenbouhede besluit: “We tonen hiermee aan dat er met heel weinig middelen en kosten veel kan gedaan worden voor wilde dieren.”