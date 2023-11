IFF plant bos in Snellegem

Langs de Bosweg plantte IFF het eerste bedrijfsbos van dit plantseizoen. Dit gebeurde in samenwerking met Natuurpunt Jabbeke, dat dit najaar diverse boomplantacties dirigeert.

Op 10 november start dit jaar in ons land het plantseizoen voor bedrijfsbossen. IFF is de internationale marktleider in oplossingen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de farmaceutische industrie en de biowetenschappen. Het bedrijf geeft met trots de aftrap met de aanplant van haar eigen bedrijfsbos, goed voor duizend bomen.

Het IFF-bos is het eerste van vele bedrijfsbossen die ook dit jaar in samenwerking met Forest Fwd worden aangeplant. Het initiatief sluit helemaal aan bij IFF’s streven naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de VN, en meer bepaald om de verschillende bedreigingen zoals ontbossing en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken.

“Bij IFF geloven we dat kleine acties tot grootse zaken kunnen leiden”, zegt Peter Accou. “Het planten van bomen is een voorbeeld van IFF’s inzet om haar ecologische voetafdruk te verkleinen.” (PA/foto DC)