Ieperse schepen van waterbeleid Patrick Benoot: “Hopelijk niet nog een volledige maand zonder regen”

De laatste druppel regen – op een verwaarloosbare bui op 11 juni na – viel op 15 mei en dus wilden we even een stand van zaken opmeten bij het Ieperse stadsbestuur. “Op dit moment hebben we nog alles controle”, meldt schepen Patrick Benoot (Open Ieper), bevoegd voor onder meer waterbeleid.

Eerder deze week was er nog landbouwraad en de schepen bevestigt dat er bij de landbouwers geen paniek is. “De vruchten staan er mooi bij en het grondwaterpeil is nog normaal dankzij het natte voorjaar”, zegt de schepen. “Bovendien namen al veel landbouwers voorzorgsmaatregelen door buffers aan te leggen zoals foliebekkens met taluds. Je merkt wel dat iedereen daarmee bezig is.”

Captatieverbod

Intussen vaardigde de gouverneur een captatieverbod uit voor kwetsbare waterlopen, waaronder ook de Grote Kemmelbeek. “Deze voorzorgsmaatregel moet vermijden dat de beek niet volledig droog komt te staan en dat de fauna en flora in en langs het water niet kapotgaan. Als stad zitten we trouwens niet stil. We startten gesprekken op met Aquafin om een droogteplan en een plan rond hemelwater te ontwikkelen. Er werd heel recent een plan van aanpak voorgesteld waarmee we op 4 oktober verdergaan. Het is cruciaal dat we met z’n allen de krachten bundelen.”

Algen

De voorbije jaren kampten Dikkebusvijver en Zillebekevijver met blauwalgen. “Er was halfweg mei al even een tijdelijk recreatieverbod voor Dikkebusvijver, maar dat is intussen weer opgeheven. In Zillebekevijver is er een beginnende bloei, maar het is niet zoals de vorige jaren. Toen waren er halfweg juni grotere problemen. In het Ieperleekanaal kwamen er al meldingen van algenvorming tussen de sluizen in Boezinge. Ook daar is de toestand onder controle met behulp van beluchters. We zitten nu 32 dagen zonder regen, stel dat het nog eens zolang droog blijft dan kan het misschien een ander verhaal worden. Al heb ik natuurlijk geen glazen bol hoe dit verder zal evolueren.”

Drinkwater in deelgemeenten

Tot slot was er de voorbije weken wat te doen rond de slechte kwaliteit van het drinkwater in enkele deelgemeenten Vlamertinge, Elverdinge en Boezinge. “Na overleg met De Watergroep bleek er een ongeoorloofde waterafname te zijn gebeurd en dat zorgde voor drooglegging van de buizen en zo kwam er vuil los. Nadat de oorzaak van de vervuiling gevonden werd, konden de leidingen nogmaals doelgericht gespoeld worden. Dit zou volgens de Watergroep eerstdaags tot goede resultaten moeten leiden. Anderzijds is het zo dat het immense werk – om metalen leidingen te vervangen door niet-corroderende buizen – doorgaat tot het ganse net hiervan is voorzien. Maar dit vergt tijd.”