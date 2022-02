Ieper start proefproject met nieuwe paddenschermen

Van half februari tot begin april is er de jaarlijkse paddentrek. De dienst Landschap van Stad Ieper organiseert ook in 2022 overzetacties voor amfibieën. Vrijwilligers controleren elke ochtend en avond ingegraven emmers langs de kant van de weg en zetten de dieren veilig over op weg naar hun voortplantingspoelen.

Dit jaar wordt als proefproject gewerkt met een gietrand van volle PVC-schermen geplaatst door maatwerkbedrijf De Groene kans. “Al meermaals merkte ik in de Hommelstraat op dat vooral salamanders nog door of over het metalen draadgaas geraakten”, aldus Valentijn Despeghel (Vooruit), schepen van Natuur en Landschap. “Ook van andere vrijwilligers vernamen we dezelfde vaststelling en dus zijn we op zoek gegaan naar een betaalbaar en duurzamer alternatief. Als de proefopstelling met PVC-scherm door de vrijwilligers goed wordt bevonden, willen we verder op de ingeslagen weg.”

Proefopstelling

“In 2022 wordt voor het eerst gewerkt met een proefopstelling van een PVC-gietrand, want kleine padden en salamanders glipten soms toch door de mazen van het vroegere metalen net. Deze nieuwe gietrand wordt ook gebruikt bij het aanplanten van straatbomen waardoor men de bomen boven de wortels kan bewateren. Deze schermen zijn duurzamer dan de traditionele metalen gaasdraad die frequent moest worden vervangen en zijn bovendien lichter in gebruik, wat zorgt voor een vlottere installatie en ruiming ervan. De PVC-schermen langs de kant van de weg zorgen ervoor dat de amfibieën in ingegraven emmers terechtkomen. Vrijwilligers controleren die emmers en helpen de dieren vervolgens veilig de weg overzetten.”

Paddentrek in cijfers

In 2021 werden meer dan 4.600 padden, 251 kikkers en 324 salamanders opgevangen en veilig over de straat gezet door de ondersteuning van 70 vrijwilligers. Sinds de overzetacties digitaal worden bijgehouden werden in Ieper al 91.696 padden, 2.357 kikkers en 8.911 salamanders overgezet waardoor het cijfer van overgezette exemplaren al boven de 100.000 uitkomt. De paddenoverzet gebeurt op 9 plaatsen in Ieper: in Elverdinge (langs de Sint-Pietersstraat doorheen de Galgebossen), Hollebeke (op drie zones langs de Kasteelhoekstraat en langs de Eekhofstraat ter hoogte van het golfterrein), Ieper (langs de Vaart Ieper-Komen, de Hommelhofstraat, Tulpenlaan, Leopold III laan en Omloopstraat), Vlamertinge (langs de Hospitaalstraat ter hoogte van het kasteeldomein) en tenslotte Zillebeke (langs de s’ Herenthagestraat nabij Godtschalckbos).

Vrijwilligers gezocht

Omwille van de coronamaatregelen kan de Ieperse dienst Landschap dit jaar geen startactiviteit organiseren. Wie interesse heeft om mee amfibieën over te zetten, kan contact opnemen met de dienst Landschap via 057 451 668 of landschap@ieper.be. Inschrijven is mogelijk via het webformulier www.ieper.be/inschrijving-paddenoverzet tot en met 20 februari 2022. Beginners krijgen hulp en begeleiding van een ervaren overzetter.

