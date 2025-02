Ibis Budget steunt project in Sint-Donaaspolder van Natuurpunt: “Weidevogels krijgen rust”

De Ibis Budget-hotels in de regio steunen Natuurpunt Knokke-Heist voor de realisatie van een weidevogelproject in de Sint-Donaaspolder. “Het gros van de financiering komt uit subsidies maar de cheque van 1.670 euro van Ibis Budget helpt ons om ons eigen aandeel draaglijk te maken”, zegt conservator bij Natuurpunt Rudy Vantorre. “Door het waterrijk maken van de weilanden hebben de weidevogels een jaar rond rust.”

Een vertegenwoordiging van de Ibis Budget-hotels Knokke-Heist, Blankenberge en Oostende overhandigde in de Knokse vestiging in de Kalvekeetdijk een cheque van 1.670 euro aan Natuurpunt Knokke-Heist. “Hiermee ondersteunen we het weidevogelproject van Natuurpunt Knokke-Heist, dat in het prachtige, historisch waardevolle natuurgebied de Sint-Donaaspolder – op het grensgebied van Knokke-Heist en Damme en tegen de Nederlandse grens – gerealiseerd wordt”, zegt Melanie Storme namens Ibis Budget.

Natuurherstel

“We ondersteunen dit project omdat we zelf in de regio actief zijn met onze hotels. En we beseffen dat onze gasten alsmaar vaker niet enkel de kust bezoeken maar ook de achterliggende polders. Er zijn natuurlijk ook nadelen verbonden aan het toerisme in het buitengebied, zoals de ecologische voetafdruk. Ook daarom besloten deze drie Ibis Budget-hotels actie te ondernemen voor dit project rond natuurherstel. De hotels sloegen de handen in elkaar met een campagne ten aanzien van onze gasten, waarbij we vroegen een review over hun verblijf online te plaatsen. Daarbij verwezen we ook naar dit project van Natuurpunt. Per review schonken we 0,50 euro aan Natuurpunt en zo zijn we aan een totaalbedrag van 1.670 euro gekomen”, vervolgt Melanie Storme.

Rudy Vantorre, conservator van de Sint-Donaaspolder bij Natuurpunt Knokke-Heist, geeft wat meer toelichting bij het project. “De vier percelen die wij beheren in de Sint-Donaaspolder, genoemd naar het vroegere Fort Sint-Donaas, werden samengevoegd tot één blok van acht hectare. Voor de volledigheid: het projectgebied ligt in principe op het grondgebied van de stad Damme, maar het wordt beheerd door Natuurpunt Knokke-Heist. Natuurpunt Damme heeft immers al heel wat andere gebieden te beheren waardoor wij dit overnemen.”

Waterrijk

“In het verleden, toen het nog landbouwgebied was, moest water in de wintermaanden zo snel mogelijk afgevoerd worden, kwestie van de landbouwpercelen in het voorjaar op tijd droog te krijgen om het gebruik van de landbouwmachines toe te laten. Om de afwatering te bevorderen, werden op de weilanden zogenaamde laantjes aangelegd die het water verzamelen en naar de grachten afvoeren”, legt de conservator uit. “Wij doen nu eigenlijk het omgekeerde: we stoppen de afwatering af om zoveel mogelijk (regen)water op het terrein te houden.”

Om de werkzaamheden hiervoor, waarvoor zwaar materiaal zoals graafmachines nodig is, te financieren diende Natuurpunt Knokke-Heist een aanvraag in bij Leader, een platform voor plattelandsontwikkeling dat inzet op projecten die bijdragen aan een leefbaarder en duurzamer platteland. In Vlaanderen wordt dit gedragen door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en mede door Europa en de Provincie West-Vlaanderen gefinancierd.

Weidevogels

“Elk Leader-project omvat een percentage aan restfinanciering, te betalen door de projectindieners. Hier wordt 65 procent gesubsidieerd door Leader en betalen Regionaal Landschap Houtland en Polder samen met Natuurpunt 35 procent van de restfinanciering in een 70/30-verhouding”, zegt conservator Rudy Vantorre. “Ons aandeel bedraagt 2.400 euro en dankzij de bijdrage van Ibis Budget daarin kunnen wij onze kwetsbare natuur beter beschermen en voort uitbouwen. We konden zo ook een waterpomp die op zonnepanelen werkt financieren. Door het weer waterrijk maken van de weilanden hebben weidevogels zoals de grutto en de kievit, die veel water nodig hebben, het jaar rond de nodige rust en voldoende ruimte en mogelijkheid om te broeden. We geven overigens regelmatig begeleide wandelingen doorheen het gebied maar ook vanop afstand, bijvoorbeeld langs de Damse Vaart ter hoogte van het oversteekbootje Kobus, is het heel mooi om te ontdekken.”