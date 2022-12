Huwynsbossen in Lichtervelde krijgen “beste uitkijkpunt van de regio”

Eind januari moet de bouw van een uitkijkplatform in de Huwynsbossen klaar zijn. De toren verrijst aan de Heihoek. Volgens vogelteller Ludwig Delecluyse wordt dit het beste uitkijkpunt van de regio.

Op de plaats waar momenteel een uitkijkplatform verrijst, tellen de zogenaamde Heihoekers al 15 jaar de voorbijvliegende vogels. Dat doen ze vooral in de trektelperiode, van september tot november. Ludwig Delecluyse uit de Zwevezelestraat is één van die Heihoekers. “We zijn aangesloten bij de Europees-Nederlandse site trektellen.nl”, vertelt Ludwig, “Daar vind je alle geregistreerde tellingen van de Heihoek.”

De torens van Brugge

De vogelspotter is maar wat blij met het nieuwe vogeluitkijkplatform. “Het project werd enkele jaren uitgesteld. De jongste twee jaren zijn de activiteiten van de Heihoekvogeltellers wat getemperd, voornamelijk door de coronamaatregelen. De locatie van het platform werd gekozen door de Heihoekers. Het is het beste uitkijkpunt van de regio. Vanaf dit punt zie je de haven en kranen van Zeebrugge, de torens van Brugge, de zendmasten van Ruiselede, kerken van Torhout, Aartrijke, Zedelgem, … De locatie is het voornaamste punt waar trekvogels overtrekken, die mijden het gemeentelijk centrum en stromen in groten getale door naar het hoogste, groene punt van Lichtervelde waar ze naar het zuiden ombuigen.”

Ideale hoogte

Het platform zal 3 meter hoog zijn. “De ideale hoogte om in de oogstperiode boven de maïs uit te kunnen kijken en het noordelijke uitzicht te verruimen.”

In deze periode zijn het vooral de trekvogels die waarneembaar zijn, vanuit Scandinavië, Nederland, Rusland. “Ooit hebben we een vlucht van méér dan 100 buizerds waargenomen”, vertelt Ludwig trots. “Ook een zeldzame Grijze Wouw, visarend, kraanvogel. Kleinere soorten komen dikwijls pauzeren in de Heihoekbossen. Tijdens onze trektellingen krijgen we vaak bezoek van wandelaars en fietsers die mee komen genieten van de vogels en het fenomenale uitzicht vanaf ons trektelpunt.”