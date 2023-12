“Hopelijk volgend jaar al welpjes”: Bellewaerde verwelkomt uiterst zeldzame amoerluipaard Argun

Bellewaerde verwelkomt Argun, een nieuw mannetje om de kweek van amoerluipaarden te hervatten in het Ieperse park. Sinds de oorlog in Oekraïne en maatregelen door Poetin blijkt de diersoort bedreigder dan ooit. “Zijn komst geeft ons hoop.”

De amoerluipaarden behoren tot de meest bedreigde diersoorten ter wereld. “De laatste telling in het wild klokt af op 80, maar dat is al van enkele jaren geleden”, vertelt Pieter Vercruysse, hoofddierenverzorger van het Ieperse Bellewaerde Park dat deelneemt aan een kweekprogramma om de diersoort van de uitsterving te redden.

Het leefgebied van de amoerluipaarden ligt in het oosten van Rusland. © TP

Genetische diversiteit

“De wilde populatie is genetisch zeer verwant aan elkaar en kan niet blijven stand houden zonder input van dieren uit gevangenschap”, stelt Pieter. “In gevangenschap schommelt het wereldwijd aantal rond 200 amoerluipaarden, waarvan 100 binnen het Europees stamboek. De populaties die op andere continenten in zoos leven, zijn genetisch allen afkomstig van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), waar Bellewaerde deel van uitmaakt. Onze EAZA-populatie zal de soort moeten redden van uitsterving omdat ze de grootste genetische diversiteit heeft. EAZA werkt samen met het World Wildlife Fund (WWF) aan een introductieprogramma om dieren vanuit dierentuinen te introduceren in Rusland. Sinds dit jaar is het WWF niet meer welkom in Rusland.”

Oorlog

“Meneer Poetin heeft alle ngo’s buitengegooid en zo het kweekprogramma stokken in de wielen gestoken”, aldus Melissa Nollet, de dierenarts van Bellewaerde. “Het leefgebied van de amoerluipaarden ligt in het oosten van Rusland bij de grens met Noord-Korea en China. Politiek niet zo’n aangename regio. Alles was voorbereid en klaar om de eerste dieren daar uit te zetten, maar werd stilgelegd door de oorlog in Oekraïne.”

Kweekmannetje

Bellewaerde blijft niet bij de pakken zitten en pakt nu uit met een kweekmannetje. “Onze nieuwe vriend heet Argun”, zegt Melissa. Bijna tien jaar geleden werden amoerluipaarden geïntroduceerd in het park. “Daar zijn twee welpjes uit voort gekomen, die intussen zijn uitgevlogen naar andere EAZA-zoos. Het laatste welpje bij ons dateert intussen al van zeven jaar geleden. Dankzij ons 15-jarig mannetje Argun kan het snel gaan. Ons vrouwtje Vlada moet hem aanvaarden. Dat gebeurt meestal wanneer de kat krols wordt. Op dat vlak is er geen groot verschil met een huiskat, behalve dan de taille van het dier. Na een dracht van een drietal maanden komen de welpjes ter wereld. Dat gebeurt liefst volgend jaar al.”

Redden van ondergang

“We verwachten allen dat we ons ver gevorderd programma snel weer kunnen hervatten om de soort van de ondergang te redden”, aldus Pieter. “Het kweekprogramma en het behoud van de soort in gevangenschap is meer dan ooit van belang. De komst van Argun geeft ons hoop.” (TP)