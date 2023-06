Hooikoortslijders opgelet: massaal veel graspollen in de lucht, behalve aan de kust (voor eventjes toch)

Wie last heeft van hooikoorts kan het ongetwijfeld bevestigen: de stuifmeelconcentratie in onze lucht is de afgelopen dagen ontzettend hoog en zorgt bijgevolg voor veel tranende ogen en loopneuzen. Dat is niet enkel in onze provincie zo, zo goed als heel Vlaanderen kleurt paars – de hoogste concentratie – op de voorspellingskaarten van het KMI.

Wie even wil ontsnappen aan al die pollen kan in West-Vlaanderen slechts één kant uit: naar de kust. Tot en met 9 juni blijft het aandeel stuifmeel in de lucht daar min of meer beperkt. Vanaf 10 juni wordt dat gebied helaas ook volledig ingepalmd door de graspollen, met dank aan het aanhoudende droge en warme weer.