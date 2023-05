Honderden nieuwe bomen in Kalvekeetdijk: “Uiteindelijk meer dan er gerooid werden”

In de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist is het planten van nieuwe bomen van start gegaan. Het gaat om esdoorns en zomereiken. Daarvoor werden 220 zieke populieren gerooid in kader van het bomenplan, maar nu komen er dus meer bij.

De zomereiken en esdoorns zijn duurzamere boomsoorten die de zeewind trotseren en een diepe penwortel hebben die bestand is tegen verharding en strooizout. De zomereiken in zuilvorm die aan de kant van de woningen zijn geplant, krijgen op termijn sterk geurende bloesems die een aantrekkingspool voor bijen vormen. Aan de kant van de polderweiden zijn er esdoorns geplant die kunnen uitgroeien tot 15 meter hoog.

Vlinders

De piramidale kroon van deze esdoornsoort verkleurt in de herfst tot een prachtig oranje-rood. Deze boom is steriel en vormt dus geen bloemen en vruchten maar trekt desalniettemin toch heel wat vlinders aan. Met de vervanging van de populieren door duurzamere bomen wordt schade aan de wegenis en riolen vermeden. De levensduur van de bomen wordt geschat op 50 tot 100 jaar. (MM)