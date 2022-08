Honderden dode vissen in de Damse Vaart

De brandweer van Brugge heeft woensdag voor de tweede dag op rij honderden kilo dode vis uit de Damse Vaart gehaald. Door de aanhoudende droogte en dikke laag eendenkroos is het zuurstofgehalte in het water sterk gezakt.

Zowel dinsdag als woensdag zakte de brandweer af naar de Damse Vaart om dode vis uit het water te halen. Dat gebeurde met een schepnet vanop een bootje. Woensdag waren de brandweerlui bezig vlakbij de brug in Damme-centrum.

Opvallende vaststelling: het gaat vooral om grote exemplaren die uit het water gehaald worden. Op hetzelfde moment was een onderaannemer in opdracht van de Vlaamse Waterweg even verderop bezig om de eendenkroos te verwijderen, al is dat een bijna onmogelijke opdracht gelet op de grote hoeveelheid.