Honderd kinderen planten geboortebos aan in het Nieuwenhovebos Oostkamp

Het planten van een geboorteboom is een traditie in Oostkamp die al voor de 21ste keer plaatsvindt. Onlangs waren alle kindjes uit Oostkamp, die geboren zijn in 2021, uitgenodigd om een stukje bos aan te planten aan het Nieuwenhovebos, ter hoogte van het Kanunnik Duboisplein.

Er werden ruim 600 boompjes geplant door zo’n 100 kindjes. Het uitgangspunt is telkens de aanleg van een waardevol landschapselement met streekeigen bomen en een welkomstplekje creëren voor alle kindjes van Oostkamp. Deze keer werd een terrein aan de kleuterschool VBS Sint-Pieter in Nieuwenhove gekozen om opnieuw aan te planten. Het perceel bestaat uit ongeveer 600 bomen. Het gaat om vier streekeigen bossoorten zoals zachte berk, haagbeuk, zomereik en winterlinde. (GST/foto GST)