Honderd deelnemers op plantdag bij Edewallebos

Niet minder dan honderd paar helpende handen zorgden er zaterdag 15 januari voor dat er enkele duizenden jonge boompjes en struiken de grond in gingen, als uitbreiding van het Edewallebos. Er werden vooral eiken, beuken en zwarte elzen aangeplant, maar ook heel wat sleedoorn-, hazelaar- en wilgenstruiken, op een voormalig stuk landbouwgrond.

Een mooie opkomst dus, al hadden het er nog een pak meer kunnen zijn, ware het niet dat de organisatie uit coronavoorzorg een stop zette op de inschrijvingen. “Door de uitbreiding van het Edewallebos richting de Kolvezipte naderen we de mogelijkheid om een heel mooie ontsluiting te voorzien, en in de toekomst misschien een heuse lus te kunnen maken richting Koekelare”, aldus milieuschepen Lynn Vermote. “Dan wordt dit het ideale plekje voor een verkwikkende wandeling. Tegelijk beseffen we als lokaal bestuur ook dat we mee ons steentje moeten bijdragen tegen de opwarming van de aarde.”

Aan de actie hielpen verschillende organisaties mee. Gemeente Kortemark sloeg hiervoor in eerste instantie de handen in mekaar met het Agentschap Natuur en Bos, maar kreeg ook logistieke ondersteuning door de medewerkers van stationshub De Stoasje. Zij zorgden voor een verkwikkende kom soep voor alle deelnemers. Ook Natuurpunt zette graag mee de schouders onder deze plantdag.

Door deze uitbreiding, waarvoor ANB een grondruil aanging met een bereidwillige landbouwer, groeit het 6 hectare grote Edewallebos aan met zo’n 1,3 hectare. Grond en plantgoed werden aangekocht voor ANB via de Vlaamse overheid.