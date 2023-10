Hondenwandeling Team Marie-Lou kan rekenen op 300 deelnemers

Afgelopen zondag organiseerde Team Marie-Lou voor de vijfde maal een hondenwandeling waarvan de opbrengst geschonken werd aan een goed doel. In totaal daagden een kleine 300 deelnemers op om deel te nemen aan de 8,5 kilometer lange wandeling met start en aankomst op hoeve Vandewalle. Zowel voor als na de wandeling viel er ook op de binnenkoer van hoeve Vandewalle heel wat te beleven. Kenneth Devolder en Sarah Lefevere verloren enkele jaren terug hun dochtertje Marie-Lou. Met Team Marie-Lou worden nu jaarlijks enkele evenementen georganiseerd voor het goede doel. De goede doelen van Team Marie-Lou zijn onder meer boven de wolken, BuSo de hoge Kouter en Kastor, het tehuis voor bijzondere jeugdzorg in Kuurne. Het volgende evenement van Team Marie-Lou staat op zondag 10 december gepland in hoeve Vandewalle vanaf 18 uur, gezien het dan wereldlichtjesdag is en er al enkele malen daarrond een evenement werd georganiseerd in samenwerking met team Bossie. (BRU/foto BRU)