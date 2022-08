Hond die uit mestput gered werd komt uit Frankrijk en zit nu in dierenasiel

De bruine hond die donderdagochtend door een landbouwer in Lo van de verdrinkingsdood gered werd in een mestput blijkt uit Frankrijk afkomstig te zijn. Het dier was dus al even op de dool en legde minstens 20 kilometer af. De hond verblijft nu in dierenasiel Ganzeweide in Koksijde.

Het was landbouwer Jens Bulcke die tijdens het leegtrekken van een mestput op een landbouwbedrijf in Hazewind in Lo plots gejank van een hond hoorde. Tussen de drek viel net nog de kop op van een bruine hond, die zich net staande kon houden. Gelukkig waren de pompen nog niet opnieuw aangezet anders was het dier een gewisse dood gestorven. De hond kon gered worden en kreeg voorlopig onderdak in de stal waar het schoongemaakt werd en water kreeg. Het dier was graatmager en volledig uitgeput. Het weigerde aanvankelijk ook om te drinken.

Na het contacteren van een dierenarts en de gemeente kwam in de namiddag iemand van de gemeente langs met een chiplezer. De hond bleek wel degelijk een chip te dragen maar de registratie daarvan staat in Frankrijk. De eigenaar daar kon echter nog niet opgespoord worden. Dat betekent wel dat het dier inderdaad al even op de dool moet zijn geweest en al minstens 20 kilometer had afgelegd. De hond werd nu overgebracht naar dierenasiel Ganzeweide in Koksijde waar het de beste zorgen krijgt. Als de eigenaar gevonden wordt kan die contact opnemen met het dierenasiel. (JH)