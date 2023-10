Heuvelland net geen wandelgemeente van het jaar

Op de beurs van Wandelsport Vlaanderen vzw voor de Vlaamse wandelclubs in Sint-Niklaas werd de wandelgemeente van het jaar verkozen. Heuvelland behaalde een verdienstelijke tweede plaats. Lommel behaalde uiteindelijk de titel.

Schepen Bart Vanacker blikt terug op een zeer geslaagde campagne. “Mijn dank gaat dan ook uit naar iedereen die meehielp om Heuvelland als wandelgemeente te promoten. En zeker onze medewerkster van de toeristische dienst Ingrid Tiersen die het dossier indiende en ook de drijvende kracht was achter deze verkiezing.”

Heuvelland was eerder al geselecteerd als de beste West-Vlaamse wandelgemeente en wordt nu de op één na beste wandelgemeente van Vlaanderen. “De laatste jaren is het wandelnetwerk in Heuvelland uitgebreid met 70 km en daarnaast hebben we ook geïnvesteerd in heel wat aantrekkelijke rustplaatsen,” besluit schepen Bart Vanacker.