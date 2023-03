Heuvelland gaat voluit voor titel van wandelgemeente van het jaar

Heuvelland zet het komend toeristisch seizoen voluit in op het wandelen en gaat meteen ook voor de titel van ‘Wandelgemeente van Vlaanderen’, een wedstrijd in een organisatie van Wandelsport Vlaanderen. “Een vakjury plaatste ons al bij de beste vijf van Vlaanderen. Binnenkort beginnen de stemrondes voor het publiek via onder andere sociale media. We gaan ervoor,” aldus schepen van Toerisme Bart Vanacker, tijdens de voorstelling van het nieuwe toeristisch seizoen in ’t Sparhof in Dranouter.

Medewerkster Ingrid Tiersen stuurde eind vorig jaar een stevig dossier in en wordt daarvoor nu al beloond met een finaleplaats. “Andere kandidaten op de titel zijn Lommel, Zemst, Sint-Katelijne-Waver en Erpe-Mere. Onze kandidatuur werd weerhouden omwille van de sterke realisaties in deze legislatuur.”

Festivalterrein

Het lijstje aan wandelmogelijkheden in Heuvelland is dan ook indrukwekkend. Aan de bestaande wandeling wordt dit voorjaar in samenwerking met Regionaal Landschap Westhoek vzw een uitbreiding van het wandelnetwerk voorzien. “Er is enerzijds de lus naar Wulvergem dat tot voor kort een blinde vlek was op de wandelkaart en anderzijds is er ook een nieuwe lus naar Wijtschate waardoor kan gewandeld worden van het provinciaal domein de Kemmelberg naar het provinciaal domein de Palingbeek,” legt de schepen van Toerisme uit. Ook nieuw dit seizoen is een wandellus vanuit Dranouter die vanuit de Koudekotstraat aan het voormalig festivalterrein een doorsteek maakt naar het natuurdomein het Eeuwenhout beheerd door Natuur en Bos. “Wie dit gebied bezoekt, zou haast geloven dat de tijd er is blijven stilstaan. De holle wegen, knotbomenrijen, houtkanten en hagen ademen een sfeer van lang vervlogen tijden uit.”

Inspiratiebeurs

Betreffende de wedstrijd wordt door Wandelsport Vlaanderen de komende weken de campagne opgestart. “De vereniging ging niet zomaar over één nacht ijs en hielden voor de selectie ook rekening met ondermeer duurzaamheid, de aanwezigheid van openbare toiletten en de extra beleving langs de wandelroutes. Met Land Art scoren we natuurlijk goed op dat vlak,” verwijst Ingrid Tiersen naar de vele wilgenvlechtwerken in het landschap. “In augustus weten we of we bij de beste drie zijn. Op de inspiratiebeurs voor wandelaars in Sint-Niklaas wordt uiteindelijk op 7 oktober de winnaar bekendgemaakt.” Voor de winnende gemeente volgt dan ondermeer een stevige promotie in de wandelkalender Walking in Belgium. “En mogen we vooral trots zijn op de titel.”