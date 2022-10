Het Zwin inspireert maakt prijswinnaars bekend

In het Zwin Natuur Park vond de prijsuitreiking plaats van de wedstrijd natuurfotografie ‘Het Zwin inspireert’. Dit in aanwezigheid van de winnaars/laureaten. Vervolgens opende de gelijknamige tentoonstelling met de 20 mooiste beelden, gekozen uit 837 inzendingen van 193 fotografen, de deuren.

Er werden dit jaar meer dan dubbel zoveel inzendingen ontvangen als bij de vorige editie. “In 2020 ontvingen we 391 foto’s van 105 deelnemers. De winnaars komen uit verschillende provincies. In West-Vlaanderen betreft het fotografen uit Zeebrugge, Oostende, Koolkerke en Tielt”, aldus Zwin directeur Ina De Wasch.

Drie juryleden beoordeelden de foto’s: Billy Herman, fotograaf en laureaat van fotografiewedstrijd Wildlife Photographer of the Year in de categorie ‘Dieren in hun omgeving’, Jürgen Freund, Duits-Australische fotograaf, laureaat en voormalig jurylid van de fotografiewedstrijd Wildlife Photographer of the Year en Ina De Wasch, directeur van het Zwin Natuur Park.

Geen technische vereisten

De jongste laureaat is 11 jaar oud en afkomstig uit Nederland. Deelnemers konden tussen 14 maart en 14 augustus hun foto’s inzenden via de website. Zowel amateurs als professionals namen aan de wedstrijd deel.

De foto’s hoefden niet aan technische vereisten te voldoen en mochten zowel met een smartphone of tablet als met een professionele spiegelreflexcamera genomen worden. De enige voorwaarde is dat de foto’s in het Zwin Natuur Park of de onmiddellijke Zwinomgeving genomen worden, met respect voor de natuur. De beelden vormen een prachtige collectie die de bijzondere Zwinnatuur in de kijker zet met aandacht voor dieren, planten en het unieke landschap van het getijdengebied.

De prijswinnaars

* In de leeftijdscategorie ‘vanaf 18 jaar’ – thema ‘dieren’:

1 Mark Van Deyck (afkomstig van Laakdal) – Schitterende schim.

2. Hugo De Groote (Middelburg, België) – Vliegvangst. Een torenvalk maakt gebruik van de wind om op de dijk rond de Zwinuitbreiding te speuren naar een prooi.

3. Johan Van Mensel (Zeebrugge) – Hapjes & boertjes Nadat ze het nest verlaten hebben, worden jonge boerenzwaluwen nog enkele dagen door de ouders bijgevoederd.

4. Eervolle vermelding – Stefaan Van Bockstael (Langemark) – Bouwen als een Zwinmuze. Aan een ooievaarsnest wordt voortdurend bijgebouwd door de bewoners. Het Zwin Natuur Park telt momenteel 26 ooievaarsnesten, waarvan 23 kunstnesten. De voorbije jaren broedden er 13 tot 16 broedparen in het natuurpark. Vanuit de ooievaarstoren kun je van heel dichtbij in het ooievaarsnest kijken.

5. Eervolle vermelding – Patrick Keirsebilck (Oostkamp) – Tuurwerk Tureluurs zie je het jaarrond in de slikken van het Zwin.

* In de leeftijdscategorie ‘vanaf 18 jaar’ – thema ‘planten’:

1. Willy Bulteel (Oostende) – Spits je ogen Robertskruid is een zeer algemene plant die je ook in de tuin kan aantreffen. Het is een geranium.

2. Eric Inghelbrecht (Koolkerke) – Lokroep van een bloem De bijenorchis is in Vlaanderen een zeer zeldzame plant die het liefst op een kalkachtige bodem groeit.

3. Jan Depelseneer (Ninove) – Zout leven is zuur De lamsoor raakt uitgebloeid terwijl zeekraal nog in bloei moet komen.

4. Eervolle vermelding (Tielt – Ruben Capiau – Onweerstaanbare klimmer Heggenrank behoort tot de komkommerfamilie.

5. Eervolle vermelding – Kim Tukker (Rekkem) – Ziltzaam Zeekraal komt enkel voor in zoute milieus.

Alle info op:www.zwin.be