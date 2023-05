Het Spook van de Blankaart opnieuw gespot: “Mirakel om vast te leggen op foto”

Deze week werd het ‘Spook van de Blankaart’ oftewel ook de roerdompvogel opnieuw gespot in het natuurgebied in Woumen. “De roerdompvogel wordt zo genoemd, omdat zijn holle en luide roep klinkt als een spook in de nacht. Die is tientallen jaren weggebleven door de slechte waterkwaliteit, maar keert nu langzaamaan terug. Het is heel uitzonderlijk dat je de vogel ziet, laat staan kan vastleggen op foto”, vertelt Peter Bossu van Natuurpunt. En toch Joost Schamp kon op maandag 8 mei het gekende Spook even vastleggen op beeld.

Het Spook van de Blankaart werd deze week opnieuw gespot in Woumen. “Het is een vogel, die behoort tot de reigerachtigen, maar dan iets kleiner en bruin. Hij wordt zo genoemd in de volksmond, omdat hij een holle roep heeft, die je vooral ‘s avonds en ‘s nachts hoort. Het klinkt heel mysterieus en geheimzinnig”, vertelt Peter Bossu van Natuurpunt.

Enkele decennia geleden was de kans dat je het Spook van de Blankaart kon spotten wat groter. “Want het is een Europese vogel, die moerasgebieden opzoekt. Maar door de slechte waterkwaliteit is de roerdompvogel weggetrokken. Al een aantal jaar keert die terug naar de Blankaart. Er zitten er hier ook enkele te broeden. Dat is een teken dat al onze investeringen om de natuur goed te laten herstellen effectief lonen. Toen ik hier 40 jaar geleden begon bij de Blankaart, vertelden mensen van vroeger me erover, dus ik ben blij dat die terugkeert.”

Meester in camouflage

Het is heel uitzonderlijk dat je het Spook ook effectief te zien krijgt. “Hij is bijna even zeldzaam als de zwarte panter in Afrika, die een natuurliefhebber uit Ieper vorige week kon vastleggen“, gaat Peter verder. “Je krijgt hem bijna zelden te zien, want hij is een meester in camoufleren. Door zijn bruinachtige kleur gaat die perfect op in zijn omgeving en wordt hij een met het rietveld. Je kan hem pas goed zien als hij opvliegt.”

Maar de roep van het Spook van de Blankaart is natuurlijk wel duidelijk te horen. “Je zou er quasi naast kunnen zitten dat je hem hoort roepen vanuit het riet, maar hem nog niet ziet. Ik heb hem zelf een paar keer gezien en daar moet je ongelofelijk veel geluk voor hebben. Laat staan dat je er een foto van kan nemen. Dat is een echt mirakel.” En toch Joost Schamp kon op maandag 8 mei het gekende Spook even vastleggen op beeld.