Het Katerbos gaat van start: Maar liefst 700 kinderen helpen bij aanplanten

Vorig week was het een drukte van jewelste in de buurt van de Leie waar gestart werd met de aanplant van het Katerbos. Scholen, jeugdverenigingen, buren en sympathisanten staken de handen uit de mouwen om de eerste 6.000 stuks bosplantsoen aan te planten.

De vrijwilligers van Natuurpunt keken er al een tijd naar uit: de eerste fase van de aanplant van het Katerbos. In totaal 6.000 stuks bosplantsoen gingen de grond in voor de aanleg van de bosranden. Heel wat scholen gingen enthousiast in op de uitnodiging om mee te helpen bij de aanplant van dit nieuwe bos. Honderden schoolkinderen kwamen dan ook als eerste aan de beurt, onder de deskundige leiding van Pieter Bekaert van Natuurpunt werden de prille boompjes in de putjes gestopt en aangestampt met compost en aarde.

Schoolproject

Vrijdag was het de beurt aan de kinderen van GO! basisschool De Droomhut, een school op amper honderd meter van het nieuwe bos. Directeur Sophie Quartier is dan ook heel enthousiast over het project. “De hele school, van de jongste kleuters tot en met het zesde leerjaar, werkte samen met Natuurpunt aan de aanleg van het nieuwe Katerbos”, vertelt ze. “Ook ouders worden actief betrokken bij dit project, dat de basis vormt van een grootschalig schoolproject rond natuur en bos. Het idee om samen een bos aan te planten leeft al langer in De Droomhut. Dit project van Natuurpunt, zo dicht bij onze school, is de perfecte gelegenheid om onze visie op natuurbehoud en educatie te realiseren. Het nieuwe bos wordt een belangrijke habitat voor verschillende vogel- en insectensoorten. Via lesmomenten en activiteiten leren de kinderen over biodiversiteit, luchtkwaliteit en het belang van natuurbehoud. Hoe bijzonder is het dat de kinderen hun eigen boompje de komende jaren zien groeien?”

Protest van buren

Het heeft echter heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer met de aanplant kon begonnen worden. Aanvankelijk zou het bos heel wat groter zijn, en zou de aanplant beginnen eind 2023. Na protest van landbouwers en buren werd dit uit- en bijgesteld. De nieuwe vergunning die door de gemeente Wevelgem werd goedgekeurd is voor een bos van ongeveer 6 hectare. Oorspronkelijk was dat 8,5 hectare.

Ook tegen deze vergunning tekenden omwonenden beroep aan bij de Raad van State. Die procedure loopt nog. In afwachting van een definitieve uitspraak startte Natuurpunt de aanplant. Dat kan op basis van de verleende vergunning. In een eerste fase betreft het 6.000 bomen die in de zone aan de rand van het toekomstige bos worden geplant. De buren hebben daarop de schorsing van de aanplant aangevraagd, in afwachting van een definitief besluit van de Raad van State. Met als argument dat 6.000 bomen niet meer zomaar kunnen verwijderd worden eens de Raad van State alsnog de vergunning zou nietig verklaren. Deze ‘schorsing bij uiterste noodzakelijkheid’ werd echter niet gevolgd door de Raad van State.

Natuuurfeest

Bijgevolg werd het voorbije weekend een natuurfeest gebouwd tussen de Artoisstraat en de Katerstraat, het bos ontleent zijn naam aan die straat. “Tijdens het weekend kregen we onder meer de hulp van 700 kinderen, van zowel Chiro als KSA”, vertelt Kristina Naeyaert van Natuurpunt. “Het was een hele organisatie maar alles verliep goed, we zorgden voor kleine spades voor de kleinsten. We kregen zovele positieve reacties en zagen heel wat enthousiasme bij de jeugd en de vele sympathisanten. We kijken uit naar het vervolg, als alles goed gaat wordt volgend jaar wordt het middelste gedeelte aangeplant. We behouden een open plek waar kinderen kunnen spelen en voorzien ook enkele natuurlijke elementen om te spelen en er komt ook een wandelpad.”