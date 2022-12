Het gras zal nog moeten gezaaid worden, maar volgend jaar kan al gewandeld worden in Barakkenpark in Menen

Het Barakkenpark in Menen krijgt volop vorm. Aan de rand van de werken aan de nieuwe voetgangersbrug werden de eerste bomen geplant, het vlonderpad is bijna af. “Een grote tuin voor elke Barakkenaar.”

Ruim 3.000 mensen op een zakdoek. In de Meense wijk de Barakken bouwde men huis tegen huis tegen huis, waardoor er weinig ruimte bleef voor groen. Daar komt weldra verandering in. Met het Barakkenpark – een project dat 1.091.800 euro kost, waarvan bijna de helft gesubsidieerd – krijgt de wijk een groene long van zo’n 2 hectare.

Een groene long die volop in ontwikkeling is. Tegen dit voorjaar zouden bezoekers al een wandelingetje kunnen maken op het vlonderpad. “Omdat het terrein er te slecht bij ligt, zullen we het gras wel maar inzaaien in het voorjaar van 2023”, zegt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (Vooruit). “De avontuurlijke speelelementen, die afkomstig zijn van bomen gekapt door de Leiewerken, zijn wel al geplaatst.”

Microbos

Dat is niet alles. Veertig van de 400 te planten bomen zijn er ook al. ‘Maar’ 400, want het terrein is groot genoeg voor veel meer bomen – zeker gezien de ambitie van de stad om deze legislatuur voor elke inwoner een boom te planten. Hier kiest men niet voor een microbos. “We krijgen vaak het verwijt teveel zoveel mogelijk bomen te willen planten, maar dat klopt niet, want we laten ons altijd professioneel bijstaan. Dat bewijst het Barakkenpark als tegenvoorbeeld.”

Het park wordt namelijk geïntegreerd langs het jaagpad aan de landing van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug die er in 2024 moet komen. De werken daarvoor zijn intussen volop aan de gang. “Aan de landing komt een picknickruimte, maar er zal ook plaats zijn voor een boomgaard met fruitbomen”, weet schepen van Omgeving Mieke Syssauw (Open VLD). “Zo wordt het een nieuwe, grote tuin voor elke Barakkenaar, zodat ze allemaal een luchtje kunnen schepen of in een groen kader een mondje kunnen eten.” (JDW)