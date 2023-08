Het gaat goed met de bijen in Knokke-Heist: “Kolonies worden intensief opgevolgd”

In 2015 mocht Knokke-Heist zich als allereerste gemeente ooit tot bijenvriendelijkste gemeente kronen en sindsdien blijft de kustgemeente zich inzetten voor de bij. En dat levert goede scores op, zo blijkt.

Deze maand bracht het Beeodiversity-team een routinebezoek aan de tien bijenkorven die Knokke-Heist sinds 2017 telt, verspreid over vijf sites. Acht op de tien kasten kregen minstens vier sterren op vijf. Toeval is dat niet. “De bijenkorven worden namelijk gemiddeld tien keer per jaar bezocht om de kolonies op te volgen op het vlak van populatie, voedsel, stuifmeel en broed”, zegt het gemeentebestuur.

Resultaten

De bijenkasten aan Cultuurcentrum Scharpoord zijn veruit de best presterende kasten. Zowel de populatie, de kwaliteit van eitjes, larven en poppen, de pollen en de hoeveelheid nectar scoren zeer goed. Ook de bijenkasten in Ramskapelle scoren goed met resultaten tussen de drie en vijf sterren. In de Paulusstraat heeft de ene kast een hoge kwaliteit (vier sterren) van nectar maar minder eitjes, larven en poppen (twee sterren), terwijl de andere kast een hoge populatie heeft (vier sterren) maar mindere kwaliteit van nectar (twee sterren). In de Nieuwstraat is een hoge populatie van bijen, larven, eitjes en poppen aanwezig (vier sterren) maar scoort de kwaliteit van de nectar matig met één ster. De vijfde site tenslotte, Knokke Compost, scoort eveneens minder wat betreft nectar (twee sterren) maar heeft wel een hoge populatie (vijf sterren) in één kast met heel wat eitjes, larven en poppen aanwezig (drie tot vier sterren).

Zeer dichtbevolkte kasten kregen extra bouwramen, drie in totaal, en één overbevolkte kast waarin de suikervoorraad voor werkster te laag was, kreeg siroop te eten. De volgende bezoeken door experten aan de bijenkorven zullen gericht zijn op de controle van de suikerreserves en het bijvoeren van de kolonie indien nodig. (MM)