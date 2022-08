Het Bankje vertelt verhalen in natuurdomein De Hoge Dijken

Tot 30 september is er in natuurdomein De Hoge Dijken in Roksem een theatrale wandelroute. “Na een succesvolle editie organiseert de stad Het Bankje voor een tweede keer. De keuze viel op de rustige omgeving van De Hoge Dijken om volop mee te kunnen leven met het verhaal van het podcastproject”, zegt schepen van Cultuur Stijn Jonckheere.

Heb je je ooit al afgevraagd welke gesprekken er al werden gevoerd op het bankje waarop je even uitrust? Mochten bankjes oren hebben, welke verhalen zouden ze dan te horen krijgen? Met deze wetenschap ging vzw Opendoek aan de slag.

Intiem en bizar

Oudenburg is een van de 119 Vlaamse steden en gemeenten waar Het Bankje te beleven is. Vakjuryleden Pascale Platel en Daan Pleumeekers selecteerden 20 teksten uit 242 inzendingen. De dialogen werden door acteurs gespeeld en ingeblikt als podcasts die de hele zomer lang te beluisteren zijn. De deelnemers kunnen op verschillende stopplaatsen een adempauze nemen tijdens de wandeling en zo getuige zijn van een aantal intieme, bizarre, aangrijpende dialogen, die je kan beluisteren via de QR-scanner op je gsm.

Nog de volledige zomer tot 30 september is deze theaterwandeling te beleven van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.

Wie meer info wenst over het project kan zich wenden tot het team Cultuur in het RAM of per mail op cultuur@oudenburg.be.