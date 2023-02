Hert dat vastraakt in draad in Houthulst gered en vrijgelaten door brandweer

De brandweer heeft vrijdagmiddag een hert gered dat vast was komen te zitten in een draad in een wijk in het centrum van Houthulst. Het dier, duidelijk in paniek, kon voorzichtig bevrijd worden. “Daarna hebben we het overgebracht naar het bos vlakbij DOVO en terug vrijgelaten”, zegt brandweerkapitein Dominique Parmentier.

Vrijdagmiddag rond 15 uur merkte een buurtbewoner een hert op in de problemen in de Printaniastraat, een wijk in het centrum van Houthulst. Waar het dier vandaan kwam is onduidelijk want het gaat om een wijk met doodlopende straten en zonder bos in de buurt. Het dier was in paniek want het zat vast in enkele draden aan een boom. De bewoner belde de hulpdiensten en ook de politie ging ter plaatse. Ook de brandweer werd opgeroepen om het dier te bevrijden. “Bij onze aankomst maakte het beest heel wat lawaai en was het flink onrustig”, zegt brandweerkapitein Dominique Parmentier van post Langemark-Poelkapelle. “We namen het hert met verschillende vast zodat het niet teveel zou stampen en konden het daarna voorzichtig van tussen de draden halen. Het hert bleek ook gewond te zijn want het had lichte verwondingen aan de kop. Wellicht eerder van tussen de draden te belanden dan van een aanrijding. Een van onze eigen brandweermannen heeft zelf herten en heeft het dier gecontroleerd. Alles leek normaal te zijn. Het bewoog goed, had gezonde ogen en was sterk genoeg. We schatten dat het om een dier van zo’n twee jaar oud ging en het woog ongeveer 30 kilogram.”

Losgelaten in bos

Er werd contact opgenomen met de DRT-verantwoordelijke van de brandweerzone om te beslissen wat men met het hert zou doen.” Uiteindelijk besloten we snel om het gewoon terug vrij te laten in de natuur”, vervolgt kapitein Parmentier. “We bonden de poten van het dier vast en hebben het achteraan op de vloer van onze vrachtwagen gered. Gelukkig bleef het binnen toch vrij rustig al riep het wel af en toe. We reden ermee naar de bossen in de buurt van DOVO en zochten daar de meest geschikte plaats uit, zonder draden in de buurt, om het terug vrij te laten.” Nauwelijks enkele seconden nadat het losgelaten werd stormde het dier alweer weg, met nog een laatste blik richting de reddende brandweer. (JH)