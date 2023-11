Herstelling aan boomspiegels

Oppositiepartij CD&V stelde in de jongste gemeenteraad een vraag omtrent het gebruik van terradec als boomspiegels, het stuk grond rondom een boomstam. Terradec is een bovenlaag van gebonden granulaten en heet duurzaam, waterdoorlatend, onkruidwerend en antislip te zijn. “In het begin van de legislatuur werd rond heel wat bomen in het stadscentrum terradec aangebracht. Door wortelopslag van de bomen begint deze terradec barsten te vertonen, waarin opnieuw onkruid en gras groeit”, meent raadslid Bart Halewyck. “Er zijn een tachtigtal bomen voorzien van terradec”, antwoordt schepen Geert Deschacht (Open VLD). “Acht stuks vertonen scheurtjes die plaatselijk hersteld kunnen worden. Twee dienen volledig hersteld te worden.” (TVA/foto TVA)