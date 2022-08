Helpende handen gezocht: “Vleteren nog aantrekkelijker maken”

De gemeente Vleteren zoekt vrijwilligers voor de natuurwerkgroep en vogelwerkgroep van Vleteren. “We dromen ervan om heel wat nestkastjes te maken en uit te hangen op het openbaar domein, om het openbaar groen kleuriger in te richten.”

De werkgroepen zijn tot stand gekomen via de werking van de milieuraad van Vleteren en bestaan momenteel uit leden van de milieuraad. “Leden die zich willen inzetten en die, naast het bijwonen van de vergaderingen van de milieuraad, zich ook actief willen inzetten voor de natuur en milieu in Vleteren. De bedoeling is om deze werkgroepen uit te breiden met inwoners van Vleteren”, zegt Lien Vlamynck van de milieudienst.

“Wij zoeken bezige buitenmensen uit Vleteren die interesse hebben in natuur en landschap. Die graag tijdens hun vrije tijd, in groep, allerhande werken willen uitvoeren. Dit wanneer het hem of haar past. Een aantal vrijwilligers helpen al heel actief mee, maar helpende handen hebben we steeds tekort. Hoe meer helpende handen, hoe meer we kunnen uitwerken.”

Nestkasten

Door de natuur- en vogelwerkgroep is er een goede werking rond kerkuilen en torenvalken. “We kunnen aan de paddenpoel jaarlijks een 10- tal groepen kennis laten maken met de amfibieën. Ook de insecten en weekdieren in en om de poel komen aan bod. De natuur- en vogelwerkgroep adviseren de gemeente zodoende dat bepaalde zaken kunnen worden uitgewerkt op grondgebied Vleteren”, vertelt Lien.

“We dromen ervan om heel wat nestkastjes te maken én uit te hangen op openbaar domein, om het openbaar groen kleuriger in te richten. Onze dromen en ideeën om Vleteren nog aantrekkelijker te maken voor zowel inwoner, toerist als dier zijn zo talrijk dat wij een tekort hebben aan tijd en handen. Bepaalde plekjes openbaar domein kunnen heel wat aantrekkelijker worden ingericht: extra aanplantingen, een extra snoeibeurt, het creëren van een takkenwal, nestkasten ophangen voor de kleinere vogels zoals mussen en mezen.