Help padden, kikkers en salamanders veilig oversteken in Knokke-Heist

Zoals elk jaar helpen straks vrijwilligers de eerste padden, kikkers en salamanders veilig over de Bos- en Eikenlaan in Knokke-Heist richting de voortplantingspoelen. Ook dit jaar vindt de paddenoverzet plaats tussen 14 februari en 31 maart. Hou vanaf Valentijnsdag dus een beetje liefde over voor deze amfibieën. Let als automobilist op je snelheid in paddengebied of word vrijwilliger.

Daarom een warme oproep van Stefaan Brinckman van Natuurpunt Knokke-Heist naar alle autobestuurders: “Rij een beetje trager in gebieden waar de padden oversteken. Niet alleen het Blinckaertduinbos maar ook de Zoutelaan en in de omgeving van Duinenwater en Heulebrug zijn trekkende kikkers en padden gemeld”, aldus de Natuurpuntvoorzitter. “In het Blinckaertduinbos wordt binnenkort afrastering gezet met om de 25 meter emmers om de beestjes op te vangen. Wie tijdens de dag daar voorbij wandelt, zal zien dat in elke emmer een takje zit. Dit is om andere beestjes (zoals muizen) de kans te geven om uit de emmer te ontsnappen. Gelieve dit takje dus in het recipiënt te laten zitten!

Vrijwilligers gezocht

Voor diegenen die zich geroepen voelen om een helpende hand uit te steken, draag voor je eigen veiligheid een fluohesje. Ook warme en waterdichte kledij, een propere emmer, zonder detergent) en een zaklamp kunnen van pas komen.