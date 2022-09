Havenbedrijven ruimen zwerfvuil tijdens Port Clean Up Challenge

Maandag 5 september werd de start gegeven voor de #PortCleanUpChallenge2022 van Port of Antwerp-Bruges. Gedurende de hele maand september gaan havenbedrijven de uitdaging aan om zoveel mogelijk zwerfvuil te ruimen.

Zowel maritieme als niet-maritieme bedrijven kunnen meedoen. Op dinsdag 20 september is er in Zeebrugge ter hoogte van de Zelzatebrug een opruimactie met ondervoorzitter Dirk De fauw. “Ik daag ook alle bedrijven in Zeebrugge uit om mee vuil te ruimen. Ik ben er zeker van dat zij deze uitdaging met beide handen aannemen en een stevige bijdrage tegen zwerfvuil gaan leveren. Het is de bedoeling om ook na de opruimactie de haven proper te houden”, zegt De fauw. In Zeebrugge ruimen de groenwerkers van 360° Groen mee vuil in het havengebied.

“Op zaterdag 17 september is het World Clean-Up Day en dan wil ik graag zoveel mogelijk mensen warm maken om zwerfvuil te ruimen”, zegt de peter van de actie Jean-Paul Meus. De Antwerpenaar ruimt al 2.300 dagen na elkaar elke dag tien minuten zwerfvuil op.

Aan de Challenge is ook een prijs verbonden. Het bedrijf dat in september op LinkedIn de leukste en meest originele teamfoto van de actie deelt met de hashtag #PortCleanUpChallenge2022, krijgt in oktober een trofee. Die wordt door het kunstenaarscollectief Trash Kids gemaakt uit ingezameld zwerfvuil.