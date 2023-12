Harelbeke steunt aankoop natuurreservaat ‘t Stroomke

Natuurpunt Gaverstreke kocht in samenwerking met Stad Harelbeke het eerste natuurreservaat van Hulste aan: ‘t Stroomke. Dat wordt toegevoegd aan de lijst bestaande natuurreservaten in beheer van Natuurpunt Gaverstreke, samen met onder andere Wijmelbroek en het Kanaalbos.

Het natuurgebied ’t Stroomke, op ongeveer 800 meter van de kerk van Hulste, biedt een gevarieerd landschap. “Met de aankoop streven we de ambitie na om in elke parochie van Harelbeke een eigen reservaat te hebben. Het is een investering in de toekomst van open ruimte en groen in onze stad en een bewijs van ons engagement voor het behoud van natuurlijke rijkdommen”, zegt schepen van Milieu en Stadsvernieuwing Tijs Naert (Groen). Aan de Muizelstraat strekt ’t Stroomke zich uit over 1,3 hectare. Met steun van de stad kon Natuurpunt deze gronden aankopen in het najaar van 2023.

Robuust natuugebied

“Het gebied omvat diverse biotopen, waaronder historisch grasland, een oude poel, een houtkant met knotwilgen, en een ingezaaid grasland. Daarnaast is er ook open water. We zien de aankoop van ’t Stroomke als een nieuw zaadje voor de toekomst, met Natuurpunt kijken we verder dan de perceelsgrenzen. Zo zien we bijvoorbeeld rondom ons nieuw aangekocht gebied nog hectares mogelijkheden om hier op termijn een robuust natuurgebied te realiseren”, duidt Yann Feryn, voorzitter Natuurpunt Gaverstreke.

In het natuurgebied wordt nog een bosaanplanting gedaan en er komen houtkanten met hoogstammigen, ruimte met verspreide houtopslag, nat grasland, open water en (riet)moeras.

(Peter Van Herzeele)