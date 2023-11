Harelbeke koopt grond in Stasegem voor behoud groene en natte natuur

Het gaat om een perceel van 3.650 m² in het binnengebied van de Ommegangstraat, de Politieke Gevangenenstraat en de Generaal Deprezstraat in Stasegem.

Het strategisch meerjarenplan van Stad Harelbeke gaat het over het openbaar maken en inrichten van groen, het beschermen en uitbreiden van bestaand groen en natuur stimuleren in de stad. “Met acties zoals de aankoop van dit perceel tonen we dat we niet alleen plannen maken, maar die ook effectief uitvoeren”, aldus schepen van Milieu, Groen en Duurzaamheid Tijs Naert (Groen). In 2020 keurde de gemeenteraad dit stedelijk Groenplan goed. De uitvoering van dat Groenplan is verbonden aan het project Blue Deal van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), dat grondaankopen faciliteert om de doelstellingen van Blue Deal te realiseren, waaronder het vergroten van natte natuur, ontharding, waterberging en infiltratie.

Natuur blijft behouden

In 2022 werd de aankoopmogelijkheid van de groenzone in het binnengebied van de Ommegangstraat, Politieke Gevangenenstraat en de Generaal Deprezstraat onderzocht. Dit Blue Deal-deelproject werd ‘Groendreef’ genaamd. “Niet te verwarren met de bestaande Groendreef in Stasegem, want het gebied is ontsloten via een privaat hoekperceel in de Politieke Gevangenenstraat 12”, duidt schepen Naert. In overleg met de Vlaamse Landmaatschappij startte de stad zelf de onderhandelingen op met de eigenaars van het perceel. “De bedoeling van de aankoop is om het gebied groen te houden, zoals het stedelijk Groenplan voorschrijft. We investeerden als lokaal bestuur in dit gebied om er zeker van te zijn dat er geen bebouwing op komt en dat de natuur gewoon natuur blijft.” Het stadsbestuur zorgt er zo voor dat het groen en de natuur behouden blijven en het wordt niet volgebouwd. Bovendien sluit deze aankoop perfect aan bij de doelen die de stad wil bereiken met het stedelijk Groenplan en de Blue Deal-intenties. Het is een stap in de richting van de plannen voor een betere toekomst, zoals Harelbeke die heeft vastgelegd in het strategisch meerjarenplan.