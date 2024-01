Harelbeke gaat duivenoverlast tegen met voederbakken

Aan de Hoge Brug in Harelbeke staat er een opmerkelijke speciale bak. De reden? Het is geen vuilnisbak, wel een voederbak speciaal voor duiven.

Zowat overal stijgt de duivenpopulatie te snel, waardoor duiven zich ook gaan nestelen in bijvoorbeeld dakgoten en onder zonnepanelen en bevuilen zo ook voetpaden en gevels. Met deze voederbakken wil Stad Harelbeke dit probleem tegen gaan. In de voederbakken zitten speciale korrels die enerzijds leiden tot een verminderde eiproductie en anderzijds het vitellinemembraan aantasten. Daardoor is er geen vruchtontwikkeling meer mogelijk.

De korrels zijn niet gevaarlijk voor andere dieren of de mens. Het is bovendien ook niet schadelijk voor de gezondheid van de duiven zelf. Het is belangrijk dat je de duiven niet voedert. De dieren hebben geen voedsel te kort. Bovendien is brood ongezond voor hen en trekt het ongedierte aan. Je riskeert ook een GAS-boete wanneer je wilde dieren voedert.