Hangbuikvarken met 13 jongen gedumpt in Lauwe

Verschillende verengingen hebben vandaag een niet alledaagse reddingsoperatie uitgevoerd in het Preshoekbos. Onbekenden hadden er een hangbuikvarken met haar 13 jongen gedumpt. De dieren konden worden gevangen en zijn naar Aalbeke overgebracht.

Honden, katten, een verdwaalde vogel en zelfs reeën. Wie vaak door het Preshoekbos wandelt, kent ondertussen al de brede variatie fauna en flora van dit groene stukje West-Vlaanderen. Toch trof een wandelaar er maandagmorgen enkele dieren van een geheel andere categorie aan. “We kregen plots bericht dat iemand in het Preshoekbos een hangbuikvarken met niet minder dan 13 biggetjes had aangetroffen”, horen we van Brenda Devos. De drijvende kracht achter het Meense dierenasiel De Knuffelpootjes ging zelf kijken en kreeg meteen een niet te onderschatten uitdaging voorgeschoteld. “We zijn totaal niet uitgerust om dergelijke dieren te vangen, laat staan een slaapplek te geven. Samen met enkele andere verenigingen zijn we er dan toch in geslaagd om alle dieren in veiligheid te brengen. Een dierenarts moest de mama wel verdoven want die gaf zich niet zomaar gewonnen.”

Waar de varkens vandaan komen? Brenda heeft er het raden naar. “Al was de boswachter, die ook ter plaatse kwam, duidelijk. Die dieren zijn daar gedumpt geweest. Hangbuikvarkentjes zijn erg koddig als ze klein zijn en worden dan ook meer en meer als huisdier in huis gehaald. Ze blijven wel niet lang zo klein en kunnen zelfs erg groot worden. Volgens de boswachter had hij het dier ook afgemaakt, mocht ze geen biggetjes hebben. De kosten voor de interventie worden volledig door het dierenasiel gedragen. We hopen dan ook dat we de eigenaar zullen kunnen vinden, zodat we hem de rekening kunnen presenteren.”

De dieren werden tijdelijk overgebracht naar Daisyfiels in Aalbeke en worden van daaruit dan naar hun nieuwe bestemming gebracht. Bij ‘Farmer and Friends’ zullen ze een meer definitieve thuis krijgen.