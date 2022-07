Hallucinant veel afval aan zee: nieuw dagrecord van 3.200 liter verzameld op strand van Oostende

Vorige week sneuvelden er niet alleen hitterecords in onze provincie, maar ook het record van zwerfafval dat achterbleef op de stranden aan onze kust. Vzw Proper Strandlopers verzamelde vorige dinsdag ongeveer 3.200 liter afval op het strand van Oostende. “Het was hallucinant. Na al die jaren dachten we dat mensen hun lesje geleerd hadden. Maar we hebben nog een lange weg te gaan”, zegt Tim Corbisier, vrijwilliger bij vzw Proper Strandlopers.

De vrijwilligers van vzw Proper Strandlopers hebben er al enkele drukke weken op zitten, waarin ze gigantische hoeveelheden zwerfvuil verzamelden aan de kust. “Afgelopen dinsdag was het echt dramatisch. We hadden eerst niet door hoe erg het was tot enkele badgasten ons kwamen aanspreken. Toen we zelf gingen kijken verder op het strand van Oostend, zagen we dat er verschrikkelijk veel afval lag. Het was hallucinant.”



“Sowieso is er altijd wat licht plastic, dat naar de zee vliegt”, gaat vrijwilliger Tim Corbisier verder. “Als er al veel afval op het strand ligt, trekken mensen het zich minder aan en lopen ze niet meer naar een vuilnisbak. De drempel is veel groter om op een proper strand afval achter te laten. We hoopten dat de mensen iets geleerd hadden de afgelopen jaar maar helaas.”

Hulp van omstaanders

Omstaanders hielpen spontaan om samen met vzw Proper Strandlopers afval op te ruimen. © vzw Proper Strandlopers

“Dinsdagavond rond 17 uur zijn we met enkele vuilniszakken langs de vloedlijn gewandeld. De mensen boden spontaan aan om te helpen. We moesten zelfs terugkeren om extra vuilniszakken te halen. We zijn begonnen met drie, maar uiteindelijk waren we met een groepje van 12. Maar enkele uren later zag je al niet meer dat we het strand opgeruimd hadden. De mensen blijven hardleers.”

Volgens Corbisier was het gewoon veel te druk op het strand om de situatie te kunnen controleren. “Veel mensen lagen dicht bij het water en waren zich niet bewust van het water dat later opnieuw zou opkomen. Wanneer het dan vloed werd, moesten ze vlug opkramen. Wij hebben materiaal van mensen uit het water moeten vissen en moeten verplaatsen tijdens het afvalruimen. Van handtassen met gsm’s tot grote kinderwagens enzovoort.”

Rond 20 uur verzamelden een groepje van vzw Proper Strandlopers om een tweede keer op te ruimen op het strand van Oostende. “In totaal hebben we die avond ongeveer 3.200 liter afval verzameld vanaf de strekdam tot aan het casino. Daarmee is het dagrecord van 2.000 liter van in 202 verbroken. En we hadden nog veel meer afval kunnen verzamelen, maar helaas hadden we geen zakken meer over.”

Rampzalig langs de hele kustlijn

Zwerfvuil is een groot probleem, waar iedere kustgemeente mee te maken krijgt. “Ook bij ons in Bredene werd er een recordhoeveelheid zwerfvuil verzameld. De jobstudenten van onze milieuteams zijn dagelijks druk bezig om de stranden zo proper mogelijk te houden, maar de situatie is onuitstaanbaar”, vertelt burgemeester Steve Vandeberghe (Vooruit).

In Blankenberge werd er van maandag tot woensdag volgens burgemeester Björn Prasse (Open VLD) in totaal 6 à 8 ton afval van op de stranden opgehaald. Dat gaat over het afval in en rond de vuilnisbakken, maar ook om zwerfvuil in het zand. De hoeveelheid afval van op de dijk zit daarbij niet in begrepen. “We vrezen dat we deze zomer nog zo’n uitzonderlijke situaties zullen meemaken”, besluit Corbisier.