Half miljoen euro subsidie voor natuurdomein Zavelput

De Vlaamse ministerraad keurde een subsidie van 577.000 euro goed voor de uitbreiding van natuurdomein Zavelput. De site wordt in totaal negen hectare groter.

Het Waregems stadsbestuur kocht in het verleden enkele gronden tussen de Grote Heerweg in Beveren-Leie en de Leie zelf. De bedoeling is om het bestaande natuurdomein rond de Zavelput uit te breiden met zo’n negen hectare. De investering van ruim een miljoen euro in park- en bosgebied kreeg in 2023 verder vorm.

Bebossingsaanvraag

De Bosgroep diende in september een bebossingsaanvraag in. Na positief advies van het Agentschap Natuur en Bos besliste de Vlaamse ministerraad recent om een subsidie van 577.000 euro toe te kennen voor de uitbreiding van de Zavelput. “Dat is een bijzonder mooie tegemoetkoming voor onze investeringen”, reageert schepen van Financiën en Patrimonium Rik Soens (CD&V).

Eerder kreeg de stad voor dit project al 50.000 euro van het provinciaal regiofonds. De Vlaamse subsidie zal ook gebruikt worden voor de financiering van meer dan 24.000 bomen die in 2024 geplant worden op het perceel naast de Zavelput. “Door de natte toestand van de grond aan de Leie zal de aanplant in twee fases gebeuren”, duidt schepen van Milieu Maria Polfliet (CD&V). De eerste grote plantactie vindt plaats op zaterdag 10 februari.

Trekpleister

“We rekenen op zoveel mogelijk helpende handen van verenigingen en gezinnen. Het uitgebreide domein wordt samen met het nabijgelegen Goed te Beaulieu en de groenzone van het Agentschap Natuur en Bos aan de overkant van de Leie een ruime, groene, openbare en aantrekkelijke trekpleister voor fietsers, wandelaars en dagjestoeristen.”

(LV)