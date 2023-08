Gulle Tieltse duivenmelkers schenken dertig duiven aan jonge liefhebbers

Dirk Icket zijn echtgenote Kathleen Balcaen hebben een groot hart voor de duivensport. Het koppel, dat zelf nog maar zeven jaar met de duiven speelt, geeft helemaal gratis vijftien duivenkoppeltjes weg om jongere collega’s een duwtje in de rug te geven. “Starters vinden vaak moeilijk duiven die goed genoeg zijn om mee te kunnen met de rest, waardoor de kans bestaat dat ze afhaken. En dat willen we vermijden.”

“In 2016, toen hij naar het rusthuis verhuisde, begon ik me te ontfermen over de duiven van mijn vader”, vertelt Dirk. “Het begon met zeven duiven maar ondertussen hebben Kathleen en ik er zowat 150 en we bouwden de voorbije zeven jaar toch al een aardig palmares op. Dit seizoen alleen al haalden we negen eerste prijzen, waaronder twee provinciale overwinningen. Omdat we ons graag wat meer op de halve fond (afhankelijk van de afstanden worden de vluchten in verschillende categorieën ingedeeld, red.) willen focussen, besloten we om enkele snelheidsduiven van de hand te doen. En daarmee willen we graag startende liefhebbers op weg helpen.”

118 leden

De dertig duiven van Dirk en Kathleen worden via de West-Vlaamse jeugdclub aan leden weggeschonken. Christof Gheerardyn, Frans Vanelslander en Romain Schoonacker, respectievelijk voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de club, zijn het Tieltse koppel daar erg dankbaar voor het warme gebaar. “De duivensport heeft het niet makkelijk en daarom zijn we erg blij met deze schenking. Heel veel verenigingen kampen met een gebrek aan bestuursleden en vrijwilligers. Bij inkorvingen komen we vaak helpende handen te kort. Al telt onze club wel nog steeds 118 leden, waarmee we zelfs de grootste jeugdclub van Vlaanderen zijn. We hebben zowel jongeren tot 30 jaar onder de vleugels als oudere liefhebbers die pas gestart zijn, zoals Dirk en Kathleen destijds.”

Rest de vraag hoeveel de dertig duifjes eigenlijk waard zijn. “Bij de waarde hebben we eigenlijk nooit stilgestaan. Het is gewoon onze manier om iets terug te doen voor de sport die ons zoveel gegeven heeft”, zegt Kathleen. Romain vult aan. “Snelheidsduiven halen minder hoge bedragen dan duiven die de zware fond (afstanden tot 1.000 kilometer, red.) vliegen”, legt hij uit. “Maar Dirk en Kathleen hebben met deze duiven in de voorbije jaren wel al mooie prijzen gewonnen. Voor een duif betaal je al snel 250 euro. Ik schat dat het voor deze dertig duiven toch om een waarde van zeker 5.000 euro gaat. Een erg mooie geste, dus. Zeker omdat een goed koppel kweekduiven het begin kan zijn van iets moois.”

Duwtje in de rug

“Een duif die na een vlucht als eerste landt, is het allermooiste ter wereld”, vindt Dirk, die ook actief is als voorzitter van de Ardooise duivenclub. “Telkens opnieuw geeft dat kippenvel. Ook de kuikentjes zien opgroeien is een ervaring. Maar voor starters is het moeilijk om duiven te hebben die goed genoeg zijn om mee te kunnen. En als je dan voortdurend achteraan bengelt bij wedstrijden, dan bestaat de kans dat je het na verloop van tijd gewoon opgeeft. Dat willen we vermijden. Op wedstrijden heb je profs die meteen vijftig duiven in de strijd gooien, wat het voor kleine liefhebbers die er staan met pakweg vijf duiven niet makkelijker op maakt. Die kleine liefhebbers verdienen een duwtje in de rug.”

De West-Vlaamse jeugdclub bracht de leden ondertussen op de hoogte van het initiatief. Wie wil kans maken op een koppel duiven van het tophok uit Tielt dient voor 10 augustus 23.59 uur een mailtje te sturen met naam en adres naar ardyn@proximus.be. Kandidaten dienen lid te zijn van de West-Vlaamse jeugdclub. De winnaars zullen persoonlijk verwittigd worden. (SV)