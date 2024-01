Gulle schenker van drie ezels aan de Groene Long brengt dieren een bezoek: “Het duurde even voordat ik ze herkende”

Filip Vantomme, de gulle schenker van de drie ezelinnen Mia, Layla en Lola, keerde afgelopen donderdag even terug naar Kuurne om er zijn ezeltjes te begroeten.

Hoewel Filip oorspronkelijk uit Heule komt, was hij getrouwd met Caroline, afkomstig uit Kuurne. Het echtpaar verhuisde echter richting Meulebeke, waar ze een weide hadden voor ezels, pony’s en schapen. Door omstandigheden vertrok Filip alleen naar het noorden van Italië, waar hij vanaf de lente drie vakantieappartementen zal verhuren.

Hierdoor moest er een nieuw onderkomen worden gezocht voor de dieren. En waar konden ze beter terecht dan in de Ezelsgemeente? Vanwege zijn grote liefde voor dieren maakte Filip zich destijds zorgen over het vinden van een plek waar goed voor zijn ezels zou worden gezorgd. Deze bezorgdheid bleek echter ongegrond, aangezien hij nu ziet dat ze inderdaad uitstekend worden verzorgd, met name dankzij de attente ezelmeters en -peters.

Blij weerzien

Zo kreeg Isidoor er meteen drie vrouwelijke metgezellen bij. Sinds mei 2022 verblijven de ezels in de Groene Long. “Het duurde even voordat ik de ezels die ik schonk, herkende”, weet Filip, “Maar de begroeting was daarna hartelijk. Ik zag dat de verzorging uitstekend was en hoop dat we nog lang kunnen genieten van hun gezelschap”, aldus Filip

Ondertussen is Mia 20 jaar oud, Layla 14 en haar halfzus Lola 13 jaar. Wanneer je bedenkt dat een ezel doorgaans ongeveer 35 jaar wordt, zijn ze nu in hun volle glorie te bewonderen.