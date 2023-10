Gulden Zonneprijzen uitgereikt aan laureaten bebloemingsactie

Gemeentelijk Groencomiteit Hooglede reikte in De Gulden Zonneprijzen uit aan de laureaten van hun bebloemingsactie. Filip Delannoy en Lieve Bruwier uit de Nieuwkerkestraat hebben de mooiste gevelversiering. De mooiste voortuin is terug te vinden in de Inkelstraat bij Michel Lamote en Mona Vallaey. In de Spanjaardstraat bevindt zich de mooiste achtertuin bij Chris Muylle en Roos Pollentier. Luc Vanden Bulcke en Rosanne Vertriest bezitten de mooiste hoeve in de Akkerstraat. De groenentuin van Joris Degraeve en Tine Sanders uit de Kleine Noordstraat viel ook in de prijzen. Tot slot was de prijs voor mooiste fruittuin weggelegd voor Pieter Declercq en Veerle Mol uit de Gitsbergstraat. (JT/foto JT)